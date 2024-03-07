مفاجأة مدوية| كواليس منع نجم الزمالك من مباراة الأهلي

فجّر فاروق جعفر، نجم نادي الزمالك السابق، مفاجأة بشأن استبعاد ابنه سيف، وهو لاعب خط الوسط في الفريق، من مباراة القمة أمام الأهلي في نهائي كأس مصر لموسم 2022-2023 المقررة غداً في السعودية.

وأشار جعفر إلى أن "أحد أعضاء الجهاز الفني كان السبب وراء استبعاده من هذه المباراة".

وفي تصريحاته التلفزيونية، أكد جعفر أن "سيف قدم أداءً قويًا أمام الداخلية في البروفة الأخيرة للقمة، وأظهر قوة خاصة في الشوط الأول".

وأضاف أن "تحفظ أحد أفراد الجهاز الفني على سيف تسبب في استبعاده، خصوصًا مع وجود لاعبين آخرين لا يعرفهم جيدًا المدرب البرتغالي".

وشدد جعفر على ضرورة وجود مترجم للمدرب البرتغالي جوزيه جوميز لتجنب دخول العواطف الشخصية في القرارات، مشيرًا إلى أن جوميز يستعين بالمدرب المصري في بعض الأمور بناءً على خبرته.

وختم جعفر تصريحاته بالتعبير عن حزنه لقرار رحيل ابنه عن الزمالك، ونصحه بعدم الرحيل، مشيرًا إلى أنه كان يأمل في بقائه في النادي عوضًا عن الانتقال إلى بيراميدز.