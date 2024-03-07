مساء غد الجمعة.. قطع المياه لمدة 6 ساعات ببعض مناطق فيصل بالجيزة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قطع المياه عن مناطق عمرو بن العاص بالكامل من شارع فيصل حتى شارع المنشية، والصفا والمروة، والطوابق.

وأرجعت الشركة سبب قطع المياه إلى أعمال ربط خط المياه الجديد قطر 200 مم؛ لتحسين الضغوط بمنطقة عمرو بن العاص- كفر طهرمس، الأمر الذي يستلزم قطع المياه لمدة 6 ساعات بدءاً من الساعة الثانية عشر مساء يوم الجمعة الموافق 8/ 3 / 2024 وحتى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق 9/ 3/ 2024 لربط الخط الجديد مع الخط القائم.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.