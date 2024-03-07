بالمخالفة للقانون.. ضبط مراكب الشنشولا تمارس الصيد داخل محمية طبيعية بالبحر الأحمر

تمكنت جهود الحماية البيئية في منطقة البحر الأحمر من تنفيذ قرار حاسم بمنع مراكب الصيد التجاري، وخاصةً مراكب الشنشولا، من الصيد في مناطق غير مسموح بها، وذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد محافظ البحر الأحمر وتعليمات الجهات الرقابية المختصة.

تم ضبط عدد من مراكب الشنشولا المخالفة وهي تقوم بممارسة الصيد داخل مناطق محمية طبيعية، بما في ذلك محمية الجزر الشمالية، مما يشكل تهديدًا خطيرًا على البيئة البحرية والأنظمة البيئية.

تثمن جمعية هيبكا الجهود المبذولة من قبل باحثي البيئة في المنطقة، الذين يعملون بيقظة والتزام على حماية الأنظمة البيئية البحرية، وتدعو الجمعية الجمهور إلى المشاركة الفعّالة من خلال الإبلاغ عن أي أنشطة صيد غير قانونية أو مخالفة لتطبيق القرارات البيئية.

تأتي هذه الجهود في إطار الحفاظ على التنوع البيولوجي والبيئي في منطقة البحر الأحمر، وتعزيز الاستدامة البيئية للأجيال القادمة. تشكل تعاون الجهات الرسمية مع المجتمع المدني في مجال الحفاظ على البيئة واستدامتها خطوة مهمة نحو تحقيق هذه الأهداف.