عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

افتتاح معرض "أهلا رمضان" الثاني في شمال الأحياء بمدينة الغردقة

صورة موضوعية
صورة موضوعية

بتوجيهات ورعاية اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، تم افتتاح معرض "أهلا رمضان" الثاني في شمال الأحياء بمدينة الغردقة. 

الحدث شهد حضورًا مميزًا من قِبل السيد ياسر حماية، رئيس المدينة، والسيد خالد رضا، رئيس الغرفة التجارية، والسيد شاذلي عايش، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحر الأحمر، إلى جانب عدد من الشخصيات التنفيذية والشعبية بالمدينة.

 

أكد رئيس المدينة على أهمية توفير جميع السلع الأساسية بكميات كبيرة وبأسعار مناسبة داخل المعرض. وأشار حماية إلى أن الهدف من تنظيم معارض متعددة في مختلف مناطق الغردقة هو تلبية احتياجات ودعم المواطنين بشكل كامل.

 

وجه حماية نداءً للتجار المشاركين في المعرض بعدم المغالاة في الأسعار، مؤكدًا على أهمية توفير السلع الأساسية وكتابة الأسعار بشكل واضح للمستهلك.

 

فيما عبر الأهالي المشاركين في المعرض عن سعادتهم بتوفر هذه المعارض التي توفر لهم السلع الأساسية بأسعار مناسبة، وطالبوا بمواصلة تنظيم مثل هذه المعارض على مدار العام، مشيدين بدور المدينة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار معقولة.

 

هذه الخطوة تعكس التزام السلطات المحلية بتحقيق التنمية المستدامة ودعم القطاع التجاري المحلي، مما يعزز من استقرار الاقتصاد المحلي ويسهم في تحسين جودة حياة المواطن.

البحر الأحمر الغردقة اخبار محافظة البحر الاحمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يودع الـ50 بشكل مفاجئ| هبوط سعر الأخضر رسميًا الآن بالبنوك

 1800 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب بعد تحريك الدولار وإنهاء الاتفاق مع صندوق النقد

ضربة موجعة للأهلي قبل المواجهة النارية|تغيير توقيت نهائي كأس مصر.. تفاصيل

18مسئول اختلسوا مليون دولار.. الرقابة الإدارية: ضبط تشكيل عصابي من العاملين بالطيران المدني

تراجعت 150 جنيها| انخفاض كبير في أسعار اللحوم.. شوف الكيلو بكام

بشرى سارة للمواطنين|مصير أسعار الفراخ والسلع بعد تعويم الجنيه ورفع الفائدة 6%.. تفاصيل

الرقابة الإدارية تسقط عصابة من العاملين بقطاع الطيران المدني لتجارتهم بالدولار

تعليق ناري من ميدو بعد دفع كهربا الغرامة قبل تحرير سعر صرف الدولار

موضوعات متعلقة

بالمخالفة للقانون.. ضبط مراكب الشنشولا تمارس الصيد داخل محمية طبيعية بالبحر الأحمر

انقطاع التيار الكهربائي في عدة مناطق بالغردقة لمدة 5 ساعات للصيانة

340 مسجدًا لأداء التراويح و9 مساجد للاعتكاف خلال رمضان بالبحر الأحمر

ورش عمل جراحية بمستشفى المعبر بطب قنا تمهيدًا لانعقاد مؤتمر المسالك البولية

رئيس مدينة مرسى علم يلتقي أصحاب المحلات لمناقشة تخفيض الأسعار في رمضان

أبناء البحر الأحمر يتألقون في بطولة الجمهورية لتنس الطاولة بالسويس

"عمليات البحر الأحمر": فصل التيار الكهربائي لأعمال الصيانة في عدة مناطق بالغردقة

طرح لحوم بلدية بأسعار مخفضة في منفذ الزراعة بالغردقة استعدادًا لرمضان

ترشيحاتنا

الذكاء الاصطناعي والأمن القومي| رئيس الأركان يشهد مناقشة البحث الرئيسي للأكاديمية العسكرية

رسميا ..تأجيل مباراة الأهلي وإنبي في الدوري استجابة لـ حسام حسن

شروط رخصة الإفطار للمريض .. أمين الإفتاء يوضح

مدبولي : أي اقتصاد بالعالم ينبغي ألا يعمل على سعرين للصرف أو العملة

تزامناً مع شهر رمضان.. حماس تطلق دعوة عاجلة لوقف العدوان الإسرائيلي بغزة

في علبة حلويات.. زوج ينتقم من طليقته بألمانيا فسمّم أسرتها بمصر |فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة يضعون إكليل الزهور على النصب التذكارية للشهداء

محافظة على شرفي.. أمل حجازي تثير الجدل بعد خلع الحجاب

مصر تشارك فى تحالف دولى لإسقاط المساعدات الإنسانية والمعونات الإغاثية على قطاع غزة| فيديو

نشرة المرأة والصحة|ضعي هذه الزيوت على شعرك لعلاج التساقط..الملكة رانيا تستعرض أناقتها بإطلالة محتشمة

فيديو

ماذا سيحدث لأسعار السلع بعد التعويم

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة يضعون إكليل الزهور على النصب التذكارية للشهداء

تحذير عاجل من الأرصاد لسكان هذه المحافظات| ظاهرة مخيفة

باين عليها السن.. أين اختفت بطلة فيلم الحاسة السابعة «رانيا الكردي»|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الصورة المفتعلة !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : شريكة النجاح في يومها العالمي

د. إبراهيم تركي

إبراهيم تركي يكتب: أزمة القيم في واقعنا المعاصر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

اﻟﻤﺰﻳﺪ