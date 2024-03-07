بتوجيهات ورعاية اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، تم افتتاح معرض "أهلا رمضان" الثاني في شمال الأحياء بمدينة الغردقة.

الحدث شهد حضورًا مميزًا من قِبل السيد ياسر حماية، رئيس المدينة، والسيد خالد رضا، رئيس الغرفة التجارية، والسيد شاذلي عايش، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحر الأحمر، إلى جانب عدد من الشخصيات التنفيذية والشعبية بالمدينة.

أكد رئيس المدينة على أهمية توفير جميع السلع الأساسية بكميات كبيرة وبأسعار مناسبة داخل المعرض. وأشار حماية إلى أن الهدف من تنظيم معارض متعددة في مختلف مناطق الغردقة هو تلبية احتياجات ودعم المواطنين بشكل كامل.

وجه حماية نداءً للتجار المشاركين في المعرض بعدم المغالاة في الأسعار، مؤكدًا على أهمية توفير السلع الأساسية وكتابة الأسعار بشكل واضح للمستهلك.

فيما عبر الأهالي المشاركين في المعرض عن سعادتهم بتوفر هذه المعارض التي توفر لهم السلع الأساسية بأسعار مناسبة، وطالبوا بمواصلة تنظيم مثل هذه المعارض على مدار العام، مشيدين بدور المدينة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار معقولة.

هذه الخطوة تعكس التزام السلطات المحلية بتحقيق التنمية المستدامة ودعم القطاع التجاري المحلي، مما يعزز من استقرار الاقتصاد المحلي ويسهم في تحسين جودة حياة المواطن.