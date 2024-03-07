حصلت الوكالة الرقمية " Awtar Network " والتي يقع مقرها في " اربيل"، على تصنيف شريك مميز لعام 2024 ضمن برنامج شركاء جوجل وتعتبر من بين أفضل %3 من المشاركين في برنامج الشركاء في العراق ، وهو دليل على خبراتهم الريادية في استخدام اعلانات كوكل، فضلاً عن قدرتهم على توسيع قاعدة عملائهم ومساعدة هؤلاء العملاء في النمو.

شبكة اوتار تصنف من بين شركاء Google المميزين للعام 2024

وتجد اسم الشركة مُدرَجة في دليل شركاء Google، ما يساعد العملاء المُحتملين في العثور على أفضل "الشركاء المميزين" مثل "Awtar Network " على صفحاتهم الخاصة.

ستستفيد أيضًا من مزايا حصرية تساهم في تعزيز نمو العملاء ونجاحهم من خلال الاعلانات وتعتبر شبكة أوتار اول شركة في العراق تحصل على لقب" الشريك المميز " في جوجل بارتنر.