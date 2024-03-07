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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

شبكة اوتار تصنف من بين شركاء Google المميزين للعام 2024

شبكة اوتار تصنف من
شبكة اوتار تصنف من بين شركاء Google المميزين للعام 2024

حصلت الوكالة الرقمية " Awtar Network " والتي يقع مقرها في " اربيل"، على تصنيف شريك مميز لعام 2024 ضمن برنامج شركاء جوجل وتعتبر من بين أفضل %3 من المشاركين في برنامج الشركاء في العراق ، وهو دليل على خبراتهم الريادية في استخدام اعلانات كوكل، فضلاً عن قدرتهم على توسيع قاعدة عملائهم ومساعدة هؤلاء العملاء في النمو.

شبكة اوتار تصنف من بين شركاء Google المميزين للعام 2024

وتجد اسم الشركة  مُدرَجة في دليل شركاء Google، ما يساعد العملاء المُحتملين في العثور على أفضل "الشركاء المميزين" مثل "Awtar Network " على صفحاتهم الخاصة.

ستستفيد أيضًا من مزايا حصرية تساهم في تعزيز نمو العملاء ونجاحهم من خلال الاعلانات وتعتبر شبكة أوتار اول شركة في العراق تحصل على لقب" الشريك المميز " في جوجل بارتنر.

أوتار Google شركاء جوجل Awtar Network جوجل بارتنر

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