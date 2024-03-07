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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

منح الباحثة نشوى حسيني درجة الماجستير بكلية الدراسات العليا بجامعة عين شمس

منح الباحثة نشوى
منح الباحثة نشوى حسيني درجة الماجستير

ناقشت كلية الدراسات العليا للطفولة قسم الدراسات النفسية للأطفال بجامعة عين شمس رسالة الماجستير المقدمة من نشوى حسيني محمد سليم تحت عنوان فاعلية برنامج إرشادى قائم على الموسيقى والسوسيودراما لتخفيض درجه عسر القراءة لدى عينة من تلاميذ المرحلة الابتدائية المتعسرين.


جاء ذلك تحت إشراف كل من : الدكتور جمال شفيق استاذ علم النفس الإكلينيكى بقسم الدراسات النفسية بكلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس ، والدكتورة غادة عبد الرحيم على استاذ علم التربوى المساعد بقسم العلوم التربوية والنفسية بكلية التربية النوعية بجامعة القاهرة .

وتكونت لجنة المناقشة من  :الدكتور جمال شفيق احمد استاذ علم النفس الإكلينيكي بقسم الدراسات النفسية للأطفال بكلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس ، والدكتورة أمانى سعيدة أستاذ ورئيس قسم علم النفس التربوى بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة ، والدكتور عمرو محمد نحلة أستاذ الإعلام المساعد بقسم الإعلام وثقافة الاطفال بكلية الدراسات العليا للطفولة جامعة عين شمس ، والدكتورة غادة عبد الرحيم على استاذ علم النفس التربوى المساعد بقسم العلوم التربوية والنفسية بكلية التربية النوعية بجامعة القاهرة ، والتى تشارك ولأول مرة فى مناقشة مثل هذه الأبحاث الجامعية المهمة


وأعربت الدكتورة غادة عبد الرحيم علي استاذ علم النفس التربوى المساعد بقسم العلوم التربوية والنفسية بكلية التربية النوعية بجامعة القاهرة ، عن سعادتها الغامرة بالمشاركة فى مثل هذه الأعمال الجامعية التى سيكون لها دورها المهم فى تنمية مهارات الأطفال

منح الباحثة نشوى حسيني درجة الماجستير
منح الباحثة نشوى حسيني درجة الماجستير
منح الباحثة نشوى حسيني درجة الماجستير
منح الباحثة نشوى حسيني درجة الماجستير
منح الباحثة نشوى حسيني درجة الماجستير
منح الباحثة نشوى حسيني درجة الماجستير
منح الباحثة نشوى حسيني درجة الماجستير
منح الباحثة نشوى حسيني درجة الماجستير
منح الباحثة نشوى حسيني درجة الماجستير
منح الباحثة نشوى حسيني درجة الماجستير
منح الباحثة نشوى حسيني درجة الماجستير
منح الباحثة نشوى حسيني درجة الماجستير

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