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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

الأوبرا تحتفل باليوم العالمي للمرأة على مسرح الجمهورية

أوركسترا تنمية المواهب
أوركسترا تنمية المواهب

ضمن احتفالات وزارة الثقافة باليوم العالمي للمرأة، تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد احتفالية فنية في الثامنة مساء السبت 9 مارس 2024 علي مسرح الجمهورية يحيها مركز تنمية المواهب تحت اشراف الدكتور سامح صابر بباقة من  الاعمال الغنائية والمعزوفات الموسيقية

 حيث يقدم في الفصل الأول  أوركسترا أطفال مركز تنمية المواهب تدريب وقيادة  دكتور راجي المقدم  موسيقي البنات البنات ، فيها حاجة حلوة ، كرنڤال باريس ، قلبي ومفتاحه ، ميدلي كلثوميات ، تتر بداية المال والبنون ، سهر الليالي ، ميدلي ، خلي بالك من عقلك ، قضية عم احمد ، بيلا تشاو - تتر بداية ونهاية مسلسل رأفت الهجان ، الأقصر بلدنا أداء لوجي هاني  ، موسيقي الحب والسلام من فيلم عروس النيل  علي آلة الهارب أداء جولي وشريف دعية مقدمة بعيد عنك ، كل ده كان ليه ، سألوني الناس ، الحياة حلوة ، زي العسل 


ويحيى  الفاصل الثاني فصل الغناء العربي كورال الشباب تدريب وقيادة دكتورة سهير حسين بمختارات من اعمال الموسيقى العربية منها امي يا نور بيتنا ، ماما يا حلوة ، احن قلب ، بيت العز ، انشودة امي ، اول حياتي ياما ، نص الدنيا ، يا بنت بلدي ، امي جنة ، امي في كوم ، ست الحبايب ، رمضان كريم .. أداء مريم جميل - ادهم - جاسمين - ملك احمد عبد المنعم - نوريانا محمد - محمد عادل - لاما- ملك احمد - لاما حازم - محمد البحيري .

 

يذكر ان مركز تنمية المواهب تأسس بهدف الارتقاء بالذوق الفني وتبني الموهوبين فى مختلف مجالات الفنون ، ويضم اقساما متعددة ، كما يقيم حفلات دورية لطلاب الفصول المختلفة تشجيعاً لهم ‎وتقديراً لجهدهم خلال فترة الدراسة .

وزارة الثقافة احتفالات وزارة الثقافة الدكتورة لمياء زايد دار الاوبرا المصرية اليوم العالمي للمرأة

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