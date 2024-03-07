مع قرب الشهر الكريم.. تفاصيل جمع تبرعات لإنقاذ مرضى القلب

تعاونت مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب للعام الثالث على التوالي، لمشاركة ونشر الحب من خلال اتاحة نقاط لجمع التبرعات التي تساهم في إنقاذ مرضى القلب.

تأتي هذه الشراكة تحت مظلة برنامج المسؤولية المجتمعية "Festival Cares"، والذى من خلاله يتم تحقيق تأثير إيجابي على المجتمع المحيط في جميع المناسبات من خلال جمع تبرعات للإنقاذ مرضي قلب.

من جهتها أكدت هبه عبدالله، رئيس قطاع التسويق بمجموعة الفطيم، أنه تماشياً مع التزام المجموعة بالمسؤولية المجتمعية، تم تعزيز مشاركاته مع القطاع العام ومؤسسات المجتمع المدني لتقديم مساهمات هادفة وفعالة تنعكس بصورة إيجابية على المجتمع.

وأضافت هبه عبد الله: "بعد ثلاث سنوات ناجحة من التعاون لإنقاذ مراضي قلب معًا، نعتز ونفخر باستمرار تعاوننا مع مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، والمساهمة في تفعيل الدور المحوري الذي تلعبه هذه المؤسسة في خلق قيمة مشتركة من خلال مبادرات تغير حياة المستفيدين."

وقالت ريم جادالرب، من مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب: " من خلال شراكتنا المختلفة يتم توفير العلاج لحياة للمحتاجين. ونواصل معًا اتخاذ خطوات واسعة في تحسين حياة مرضى القلب وتعزيز مجتمع الرعاية والدعم ونتطلع إلى النجاح المستمر لتعاوننا والتغيير الإيجابي للكثير من الناس. "