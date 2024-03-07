جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جوية على أهداف لحزب الله جنوب لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس أنه شن غارات جوية على مبنيين يستخدمهما حزب الله في بلدة زبقين بجنوب لبنان منذ فترة قصيرة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته أسقطت طائرة مسيرة مفخخة تابعة لحزب الله دخلت المجال الجوي الإسرائيلي من لبنان، بالقرب من برعم، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن طائرة مسيرة أخرى تابعة لحزب الله تحطمت في منطقة جبل الشيخ، دون وقوع إصابات.

وتم إطلاق عدة صواريخ وقذائف صاروخية خلال الساعات القليلة الماضية على جبل دوف والمطلة ويقول الجيش الإسرائيلي إنه يقصف مواقع الإطلاق بالمدفعية.