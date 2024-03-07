رئيس مصلحة الضرائب: لا ندخر جهدا لتحسين أوضاع العاملين

عقدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، اجتماعا مهما مع أعضاء النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك ، فضلا عن رؤساء اللجان النقابية بمصلحة الضرائب على مستوى الجمهورية ، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل رئيس النقابة العامة ، ورئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب ، وبحضور الدكتور السيد محمود صقر نائب رئيس المصلحة ،لبحث مطالب العاملين بالمصلحة، حتى يتسنى اتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لتحقيق الرضا الوظيفي والاستقرار المادي والمعنوي لهم، وبذل مزيدا من الجهد من أجل زيادة حصيلة المصلحة، وتحقيق معدلات أداء أعلي تزيد عما تحقق من المستهدفات في حصلة العام المالي المنتهي في نهاية يونيو الماضي.

جاء اللقاء تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد معيط وزير المالية، بعقد لقاء شهري مع النقابة العامة واللجان النقابية بقطاعات مصالح الوزارة لتعزيز جهود الاستثمار فى القدرات البشرية؛ باعتباره أكبر ضمانة للاستفادة من برامج التحول الرقمي الشاملة والمتكاملة التي تتبناها فى وزارة المالية بمختلف قطاعاتها ومصالحها.

في مستهل اللقاء أعرب النائب عبد الفضيل عن شكره وتقديره لرئيس مصلحة الضرائب المصرية، واصفا بأنها أو سيدة ترأس المصلحة، مؤكدا حرصها على لقاء التنظيم النقابي داخل المصلحة للتعرف على مشاكل العاملين للعمل معا على حلها لتقديم مزيد من الخدمات وحل المشكلات التي تواجههم ، لتحقيق معدلات أداء أعلى في السياسة المالية بالدولة المصرية .

وعرض عبد الفضيل مطالب اللجان النقابية والمتمثلة في عقد لقاء دوري ثابت في نهاية كل شهر مع التنظيم النقابي بالمصلحة ومديرياتها ، لطرح كل الرؤي واصفا التنظيم النقابي بأنه عيونه في مواقع العمل المختلفة ، ولسان حال كل الزملاء العاملين ، فضلا عن لقاء رؤساء المناطق بعقد لقاء شهري مع أعضاء اللجان النقابية بكل منطقة لبحث كل المشكلات والعمل على حلها ورفع باقي المشكلات التي لا تجد حلولا على الاجتماع الدوري الشهري مع رئيس المصلحة.



وفي ختام كلمته وجه عبد الفضيل الشكر والتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوجيهاته بتحقيق الدعم الكامل لعمال مصر، وتخفيف الأعباء على المواطنين لمواجهة الظروف الاقتصادية الحالية ، ليحيوا حياة كريمة .

من جانبها رحبت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية في بداية كلمتها ، بالنائب عادل عبد الفضيل وجهوده المخلصة للعمل والعمال باعتباره أبن المالية ومن أكثر المدافعين وحائط صد عنها ؛ مرحبا بجميع الحضور مقدمة كل الشكر والتحية والتقدير لهم .

وأشادت رئيس المصلحة بدور اللجان النقابية في المحافظات بالعمل على حل مشاكل العاملين ، مؤكدة أن المصلحة لا تدخر جهدا لتحسين أوضاع العاملين .

وفي ختام اللقاء أكد عبد الفضيل أنه يمكن القول أن الاجتماع حقق الهدف منه من تحقيق مطالب اللجان النقابية ، مشددا على أن التنظيم النقابي داعم رئيس المصلحة لتقديم المزيد من الخدمات لما فيه صالح العمل والعمال ، وتحقيق أعلى معدلات الأداء ، فضلا عن زيادة حصيلة المصلحة.