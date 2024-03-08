أحمد حسن يكشف عن مفاجأة في تشكيل الأهلي أمام الزمالك بنهائي كأس مصر

يخوض السويسري مارسيل كولر المدير الفني لنادي الأهلي المباراة الرابعة له أمام الزمالك في نهائي كأس مصر اليوم الجمعة على ملعب الأول بارك بمدينة الرياض.

وكتب أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق عبر حسابه علي فيسبوك "تشكيل الأهلي الأقرب لخوض نهائي كأس مصر.

حراسة المرمى : مصطفي شوبير

الدفاع : محمد هاني ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة وعلي معلول

الوسط : مروان عطية وإمام عاشور وعمرو السولية

الهجوم : حسين الشحات وبيرسي تاو وأنتوني موديست"

وتقام مباراة الأهلي والزمالك اليوم الجمعة الموافق 8 مارس الجاري، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت السعودية، وذلك على استاد الأول بارك بالسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

وتُذاع مباراة الأهلي ضد الزمالك على قناة أون تايم سبورت، وأيضًا القناة الرياضية السعودية SSC.