نجم الأهلي: هناك لاعبون لا يتأثرون بالجماهير وصلاح يتعامل بشكل احترافي

علق احمد عادل نجم الكرة المصرية السابق علي لقاء النادي الأهلي أمام الزمالك في نهائي كأس مصر اليوم الجمعة على ملعب الأول بارك بمدينة الرياض.

وقال نجم الأهلي السابق فى تصريحات تلفزيونية، "أن هناك بعض اللاعبين تحول الضغوط إلى طاقة إيجابية داخل الملعب مثلما فعل محمود عبدالمنعم كهربا مؤخرًا عندما نجح في قيادة هجوم الفريق الأحمر بشكل جيد، ونجح في تسجيل عدة أهداف لفريقه، مشيرًا إلى أن هناك لاعبين لا تتأثر مطلقا بالجماهير.

وتابع: "هناك لاعبين دائمًا لديهم شخصية مختلفة في المباريات مثل محمد بركات عندما كان لاعبا في الأهلي وهو دائم (المزاح والتهريج) مع زملائه، لكن لاعبين آخرين يكونوا في حالة تركيز وبعضهم يقرأ القرآن".

وأضاف: "محمد صلاح بالفعل يتعامل بشكل احترافي مع اتحاد الكرة ومنتخب مصر، وحسام حسن في حاجة لوجوده مع المنتخب، وأيضا صلاح دائما في خدمة منتخب مصر، ولابد من وجود متحدث رسمي لاتحاد الكرة ومنتخب مصر لتوضيح المواقف بالكامل، خصوصا في ظل التضارب الذي حدث منذ أمم أفريقيا".

وتقام مباراة الأهلي والزمالك اليوم الجمعة الموافق 8 مارس الجاري، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت السعودية، وذلك على استاد الأول بارك بالسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

وتُذاع مباراة الأهلي ضد الزمالك على قناة أون تايم سبورت، وأيضًا القناة الرياضية السعودية SSC.