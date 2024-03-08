فودافون تعوض عملائها عن أزمة الثلاثاء: مكالمات وإنترنت مجانًا لمدة 24 ساعة

واجه عملاء فودافون مصر صعوبات في استخدام الإنترنت وإجراء المكالمات في الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء الماضي الموافق 5 مارس، الأمر الذي دفع الشركة للاعتذار عن هذه المشاكل. لم تُقدم فودافون مصر تفاصيل محددة عن سبب المشاكل، لكنها أكدت أنها تعمل على حلها.

ونشرت الصفحة الرسمية لشبكة فودافون على موقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام" تصريحًا قالت فيه: "نعتذر عن الصعوبات التي واجهت بعض المناطق في تشغيل خدمة الجيل الرابع، تمت استعادة الخدمة بالكامل بكفاءة عالية حاليًا".

وأضافت: "سيتم تعويض جميع العملاء المتأثرين بمكالمات وإنترنت مجانًا لمدة 24 ساعة على جميع الباقات، وستصلكم رسالة من فودافون تحتوي على المزيد من التفاصيل.. نشكركم على ثقتكم". وفي نهاية الرسالة، طلبت فودافون مصر من المستخدمين التحقق من إعادة ضبط الشبكة من 3G إلى 4G.

كما قدمت شركة فودافون مصر تعويضًا لعملائها المتأثرين بالمشاكل التي واجهتهم، تتراوح قيمة التعويض بين 500 وحدة و5 جيجابايت من حجم الإنترنت، وذلك حسب نوع الباقات التي يمتلكها العملاء، ويستمر هذا التعويض مجانًا لمدة 3 أيام، بهدف ضمان رضا العملاء.

واشتكى مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي، من تعطل خدمات الاتصال والإنترنت لشبكة فودافون مصر، وتعذّر عليهم إجراء أو استقبال المكالمات. وعبر عدد من مستخدمي فودافون عن استيائهم من سوء الخدمة وانقطاعها في مناطق مختلفة دون معرفة السبب وراء ذلك.

تحديثات في مكونات الشبكة

وأصدرت شركة فودافون مصر بيانًا للرد على هذه الشكاوى، وأشارت إلى أن بعض المناطق تواجه صعوبات في تشغيل بعض خدمات الجيل الرابع نتيجة تحديثات في مكونات الشبكة، والتي تمت في الصباح. وأكدت الشركة أنها تعمل على استعادة الخدمة في أسرع وقت ممكن، وعبرت عن اعتذارها عن أي صعوبات قد تواجه العملاء.

وأوضحت فودافون أن جميع الخدمات الأخرى تعمل بشكل طبيعي، ومن المتوقع استعادة خدمة الجيل الرابع خلال ساعات.

ومن المنتظر أن تقدم فودافون اقتراحًا لجهاز تنظيم الاتصالات لتعويض العملاء المتضررين فور استعادة الخدمة بالكامل. وذلك تقديرًا لثقة العملاء وتلتزم فودافون بتقديم أفضل الخدمات. علاوة على ذلك، قدمت شبكة فودافون مصر خطوات ونصائح للمستخدمين للانتقال من شبكات الجيل الرابع إلى الجيل الثاني عبر منصة تويتر.

ونصحت الشبكة المستخدمين أولاً بالقيام بالبحث اليدوي عن الشبكات في هواتفهم، ثم اختيار الشبكة الثانية "2G" لمدة دقيقة أو اثنتين قبل العودة إلى الشبكة الرابعة "4G".