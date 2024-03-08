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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لهذا السبب|شيكابالا يصدم عبد الله السعيد قبل نهائي كأس مصر مع الأهلي

شيكابالا وعبد الله
شيكابالا وعبد الله

كشف أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن موقف محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من التنازل عن شارة القيادة لـ عبدالله السعيد، صانع ألعاب الفريق في مباراة الأهلي.

وقال أحمد سليمان، في تصريحات تلفزيونية "شيكابالا، لن يتنازل عن شارة القيادة لعبدالله السعيد، في مباراة الأهلي".

وأضاف؛ "شيكابالا، له دور كبير مع الفريق ومع اللاعبين الجدد والقدامى، وهو يتألق دائمًا في مباريات الأهلي والزمالك"

وتابع "شيكابالا، سواء ابتدى أو شارك في الشوط الثاني، سيكون له دورًا كبيرًا في هذه المباراة، وهو لديه حافز كبير على التتويج ببطولة كأس مصر من النادي الأهلي".

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