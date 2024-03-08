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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بالعباءة .. عبير صبري تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

عبير صبري
عبير صبري

حرصت الفنانة عبير صبري على مشاركة متابعيها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

وأطلت عبير صبري، مرتديه عباءة بسيطة باللون الاسود، وتميزت العباءة بتصميم مميز وألوان هادئة لتكشف عن جمالها وأناقتها. 

ومن الناحية الجمالية أعتمدت في المكياج على الالوان التى تبرز جمال ملامحها، كما اختارت أحمر للشفاه باللون الأحمر الجريء الذي يبرز جمالها. 

واختارت عبير صبري، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

آخر أعمال الفنانة عبير صبري

يذكر أن آخر أعمال عبير صبري مشاركتها في مسلسل جميلة الذي عرض خلال موسم رمضان 2023، ودارت أحداثه حول مجموعة من القضايا الاجتماعية والصراعات التي نشهدها من حولنا في المجتمع، وكيف تمر البطلة «جميلة» ريهام حجاج من خلال هذه الصراعات الاجتماعية لإيصال رسالة هادفة للمشاهدين.

أبطال مسلسل جميلة

وشارك في بطولة مسلسل «جميلة» لـ ريهام حجاج، عدد كبير من النجوم منهم سوسن بدر، يسرا اللوزي، عبير صبري، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامي، ورحاب حسين.

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