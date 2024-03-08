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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بملابس جريئة .. ميرنا نور الدين تخطف الأنظار برفقة زوجها

ميرنا نور الدين وزوجها
ميرنا نور الدين وزوجها

خطفت الفنانة ميرنا نور الدين، الأنظار إليها من خلال صورة نشرتها برفقة زوجها عمر عطية عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام".

وظهرت الفنانة ميرنا نور الدين بإطلالة رومانسية ملفتة رفقة زوجها مما نال اعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.

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IMG_٢٠٢٤٠٣٠٧_٢١١٤٥٣
IMG_٢٠٢٤٠٣٠٧_٢١١٤٤٣
IMG_٢٠٢٤٠٣٠٧_٢١١٤٤٣

تعاقدت الفنانة ميرنا نور الدين على بطولة مسلسل بيت الرفاعي، امام الفنان أمير كرارة، والمقرر عرضه في الماراثون الرمضاني المقبل لعام 2024، ومن المقرر بدء تصوير نهاية شهر نوفمبر الجاري.

أبطال العمل 

يضم العمل عدد كبير من النجوم أبرزهم: أمير كرارة، ميرنا نور الدين، سيد رجب، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف بيتر ميمي وإخراج أحمد نادر جلال، والمسلسل تدور أحداثه في إطار شعبي درامي.

بلوموندو 

ومن ناحية اخري، تنتظر ميرنا نور الدين عرض فيلم بلوموندو، ومن المقرر عرضه خلال الشهر الجاري، ويضم العمل عدد كبير من النجوم أبرزهم: حسن الرداد، إنجي وجدان، هاجر أحمد، رحاب الجمل، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف حازم ويفي وإخراج ياسر سامي، يتناول الفيلم حياة الشباب بعد الزواج ورغبتهم في العودة إلى حياة العزوبية، وتدور أحداثه حول حسن الرداد الذي يجسد شخصية "بلوموندو" صاحب شركة عقارات، وهو متزوج من الفنانة هاجر أحمد التي تسافر في بداية الأحداث، يبدأ بعدها مسار خيانته لها، ويقوم بتنظيم حفلة كبيرة في منزله. 

كما تشارك ميرنا نور الدين في مسلسل الحشاشين بطولة الفنان كريم عبد العزيز، والمقرر عرضه في السباق الرمضاني 2024، ويضم نخبة كبيرة من النجوم أبرزهم: أحمد عيد، عمر الشناوي، نور إيهاب، نيقولا معوض، وغيرهم من الفنانين، والمسلسل من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي، وتدور أحداثه في إطار القرن الـ 11 حول حسن الصباح وجماعة الحشاشين، وتم تأجيل العمل من رمضان 2023 لـ 2024 بسبب تكلفة إنتاجه.

أحدث أعمال ميرنا نور الدين

ومن ناحية اخري، شاركت مؤخرًا ميرنا نور الدين في فيلم "بعد الشر" بطولة علي ربيع، أوس أوس، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، ورنا رئيس، تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج أحمد عبدالوهاب، العمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حول علي ربيع وأوس أوس اللذان يقومان بالنصب على البنات خلال الأحداث، مما يدخلهما في العديد من الصراعات


كما تشارك في "نصي التاني"، الذي يقوم ببطولته النجم علي ربيع، بسنت شوقى، رنا رئيس، ياسمين رئيس، وفاء عامر، أسماء أبواليزيد، جيلان علاء إيمان السيد سلوى عثمان، محمد محمود، وهو من تأليف إياد صالح وإخراج عمرو صلاح، والمسلسل تدور أحداثه في إطار كوميدي، تشارك في الماراثون الرمضاني 2024 بمسلسل الحشاشين، ويضم العمل عدد كبير من النجوم أبرزهم، كريم عبد العزيز، أمير المصري، محمد علاء جاميكا، ميمي جمال، إسلام جمال، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي.

معلومات عن زوج ميرنا نور الدين

زوج ميرنا نور الدين هو شاب من خارج الوسط الفني يدعى عمر عطية، مصري الأصل وأمريكي الجنسية، يعمل مدرب جيم وهو مدربها الخاص في الجيم الذي كانت تتدرب فيه ويتابعه أكثر من 100 ألف شخص على انستجرام.

اخر أعمال الفنانة ميرنا نور الدين
 

ويذكر ان أخر أعمال الفنانة ميرنا نور الدين، مشاركتها في مسلسل «الكتيبة 101»، الذي عرض في رمضان الماضي 2023، ومن بطولة الفنان أسر ياسين، الفنان عمرو يوسف، خالد الصاوي، فتحي عبدالوهاب، أحمد صلاح حسنى،، وفاء عامر، وليد فواز، والعمل من وإخراج محمد سلامة، تدور أحداث مسلسل «الكتيبة 101» في إطار درامي، حول كيفية نجاح تلك الكتيبة في التصدي للتكفيرين الموجودين في سيناء، ويعرض المسلسل بطولات القوات المسلحة في الحفاظ على الوطن من الأعداء، والتضحيات المقدمة من أجل سلامة وأمن الوطن.

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IMG_٢٠٢٤٠٣٠٧_٢١١٤٤٣
IMG_٢٠٢٤٠٣٠٧_٢١١٤٥٣
IMG_٢٠٢٤٠٣٠٧_٢١١٤٥٣

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