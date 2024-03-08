السفارة الأمريكية بموسكو تحذر مواطنيها من "هجمات متطرفة" في العاصمة الروسية

قالت السفارة الأمريكية في موسكو، إنها على علم بـ "خطط وشيكة" من قبل متطرفين لاستهداف التجمعات العامة في العاصمة الروسية خلال اليومين المقبلين.

وحذرت المواطنين الأمريكيين المقيمين في روسيا، وقالت أنها تراقب تقارير تفيد بأن متطرفين لديهم خطط وشيكة لاستهداف تجمعات كبيرة في موسكو، بما في ذلك الحفلات الموسيقية.

وأضافت: "ينبغي نصح المواطنين الأمريكيين بتجنب التجمعات الكبيرة خلال الـ 48 ساعة القادمة".

ولم يتضح على الفور ما هي 'التقارير' التي أشارت إليها السفارة في بيانها.

وقال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي إنه قتل مسلحين من تنظيم داعش كانوا يخططون لشن "هجوم إرهابي" على معبد يهودي في موسكو، لكن لم يكن من الواضح ما إذا كانت السفارة الأمريكية تشير إلى هذا الحادث في تنبيهها الأمني.

ولم يصدر تعليق فوري من الحكومة الروسية.