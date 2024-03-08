رئيس مدينة الغردقة يكرم الطلاب المتميزين في الأنشطة المختلفة

كرم اللواء ياسر حماية، رئيس مدينة الغردقة، عددا من الطلاب والطالبات المتميزين بالأنشطة المختلفة لحصولهم على المراكز المتميزة على مستوى الجمهورية، وتصعيد طالبتين للتمثيل في المعرض الدولي بالولايات المتحدة الأمريكية بمستبقة isef 2024، وفوز طالبين بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية في مسابقة ( المشروع الوطني للقراءة ، والأخر مسابقة القرآن الكريم ).

هنأ رئيس المدينة الطلاب وحثهم على عدم الاكتفاء بهذا النجاح بل يكون حافزا لهم في السعي والتقدم، مشيرا إلى أنهم علماء المستقبل وسفراً لنشر الإسلام وسماحته وتعاليمه على مستوى العالم .

كما وجه حماية الشكر لأولياء الأمور تقديرا لمجهودهم في تشجيع ودعم أبنائهم.

وأشاد بدور القائمين على العملية التعليمية بالمحافظة ومجهودهم الملموس والذي يجنى ثماره بتميز أبنائنا الطلاب.