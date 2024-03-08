انطلاق المهرجان الرياضي الترويحي احتفالاَ باليوم العالمي للمرأة بالغردقة

شهد فراج عبد المقصود، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحرالأحمر، المهرجان الرياضى الترويحي "ماراثون مشى" احتفالاََ باليوم العالمى للمرأة الذي نظمته مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، بالتعاون مع جهاز الرياضة بوزارة الشباب والرياضة "الإدارة المركزية للتنمية الرياضية -القاعدة الشعبية"، لدعم دور المرأة فى تشكيل وعى الأمة.

أطلق إشارة البدء، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس بتوقيت موحد على مستوى الجمهورية، بحضور فراج عبدالمقصود، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحر الأحمر وموسى الرشيدي، مدير الإدارة العامة للرياضة والعاملين بالإدارة العامة للرياضة.

انطلق الماراثون من داخل المركز الدولى للتنمية الرياضية بالغردقة، بمشاركة عضوات المشروع القومى لرياضة الفتاة والمرأة والمدربات بالمشروع، وتضمن العاب ومسابقات ترويحية للمشاركات من المراكز الرياضية للفتاة والمرأة.