قسم المسالك البولية بطب أسوان يشارك بالمؤتمر السنوي لجامعة جنوب الوادي

يشارك قسم المسالك البولية طب جامعة أسوان، في فعاليات المؤتمر السنوي الرابع لقسم المسالك البولية طب جامعة جنوب الوادي الذي يقام بمدينة الغردقة، تحت رعاية الدكتور أحمد العكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتور أحمد هاشم، عميد كلية الطب جامعة جنوب الوادي، والدكتور جمال عبدالحميد، رئيس قسم المسالك البولية بكلية طب قنا.

أكد الدكتور محمد زكي الدهشوري، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة أسوان، أن المؤتمر يقام تحت عنوان "جراحة الكلى والمسالك البولية والمناظير وأمراض الذكورة" وذلك بحضور العديد من أساتذة الجامعات المصرية في ذات التخصص، ويشارك قسم المسالك البولية طب جامعة أسوان، تحت رعاية الدكتور أيمن عثمان، رئيس الجامعة، بفريق من أساتذة القسم والمدرسين منهم الدكتور أحمد صلاح، بقسم المسالك البولية، والدكتور عمرو علم الدين، بقسم المسالك البولية طب أسوان، وعدد من شباب الأطباء لتبادل الخبرات العلمية بين الجانبين.

وأوضح الدكتور جمال عبدالحميد، رئيس قسم المسالك البولية بطب قنا، أن فعاليات المؤتمر ستنتهي بعد غد السبت، ويتناول المؤتمر العديد من المحاور الهامة منها كيفية علاج أورام المسالك البولية، والمسالك البولية للأطفال وطرق علاجها الحديثة، وذلك من خلال استخدام المناظير والليزر وتفتيت الحصوات، ومناظير الحالب المرن ومناظير الكلى سواء للأطفال أو الكبار.