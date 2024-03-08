رئيس اتحاد السياحيين بالبحر الأحمر: العامل هو العنصر الأهم في المنظومة

أكد رئيس اتحاد السياحيين بالبحر الأحمر الخبير السياحى علاء الدين محمود مدير أحد المنتجعات السياحية بالبحر الأحمر أن الدولة تبذل جهودا مضنية للارتقاء بقطاع السياحة والنهوض به مؤكداً على ضرورة العمل بكل اصرار وقوة للوصول إلى معدلات اشغال تصل لأكثر من ٣٠ مليون سائح مشيراً أن التوسع فى انشاء الغرف السياحية وتقديم تسهيلات لشركات السياحة والمشاركة فى المعارض السياحية الكبرى وتنشيط الحركة السياحية رياضية وفنية ومؤتمرات ثقافية تسهم فى دعم الحركة السياحية بالبلاد .

وأشار علاء الدين محمود أنه لن يتحقق حلم الوصول إلى ٣٠ مليون سائح الا بدعم ومشاركة العامل بقطاع السياحة فهو شريك أساسي فى التنمية السياحية وهو الواجهة التى تستقبل السائح والمرافق له طوال مدة إقامته وعليه يجب أولا الاهتمام بالموظف والعامل البسيط فى هذا القطاع من خلال الاهتمام بمظهره ودعمه فى تقديم زى سياحى ملائم وكذلك الغرف والاستراحات الخاصة بالعاملين على الأ تقل جودة من غرف النزلاء وكذلك ما يقدم له من أطعمه وكثير من المنتجعات السياحية يقدمون أطعمة غير لائقة وبعضها مخلفات غير أدمية للعاملين.

ودعا علاء الدين محمود بمزيد من الإهتمام بالعاملين وتحقيق الحد الأدنى للاجور والرعاية الصحية الملائمة ومشاركة العامل أحلامه وهمومه للارتقاء بهذا القطاع الحيوى مشيراً أن ذلك سوف ينعكس على قطاع السياحة بالعامل المحب لعمله والمخلص له ويعمل على دعم قطاع السياحة والمحافظة على استمراره بقوة والوصول إلى ٣٠ مليون سائح والتى تمثل خطة الدولة خلال المرحلة المقبلة بعد أن أصبحت السياحة هى العمود الفقرى للاقتصاد المصرى.