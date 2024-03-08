داخل مصحف.. إحباط تهريب 15 ألف يورو بمطار هواري بومدين

نجحت مصالح الجمارك الجزائرية في مطار هواري بومدين الدولي في إحباط محاولة تهريب مبلغ مالي يقدر بـ 15 ألف يورو داخل نسخة من القرآن الكريم.

وبحسب وسائل إعلام جزائرية؛ يظهر تسجيل مصور لحظة عثور موظفة في الجمارك على المبلغ المالي موزعا بشكل محكم داخل المصحف الشريف، ومصادرته.

وأثار مقطع الفيديو ردود فعل غاضبة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث استنكر أغلب المعلقين استخدام المصحف الشريف لتهريب الأموال.

وشهدت السنة الماضية إحباط العديد من عمليات التهريب في المطارات الجزائرية، كان أبرزها حجز أكثر من 1.2 مليون يورو خلال ثلاثة أيام في شهر مايو.