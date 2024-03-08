بحضور الرئيس السيسي.. خطيب مسجد المشير يكشف مكانة الشهيد في الإسلام

قال الدكتور السيد عبد الباري، من علماء وزارة الأوقاف، إن الشهداء هم أنبل بني البشر، بعد الأنبياء والرسل، وقد جعلهم الله في رتبة عالية ومنزلة غالية، لبذلهم أرواحهم وأنفسهم في سبيل الدفاع عن الوطن.

وأضاف السيد عبد الباري، في خطبة الجمعة، من مسجد المشير طنطاوي، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الله تعالى جعل الشهداء في مصاف الملائكة العالين المقربين، فقال تعالى (وَالشُّهَدَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ).

كما قال تعالى في سورة آل عمران (فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ).

وأشار إلى أن الشهيد يأتي يوم القيامة في ساحة العرض، في هيئة مخصوصة تتطلع لها الأعناق وتنحي لها الهامات، فيقول النبي (والذي نفس محمد بيده لا يكلم أحد في سبيل الله، إلا جاء يوم القيامة، اللون لون الدم، والريح ريح المسك).