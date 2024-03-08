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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

افتتاح مسجد الدكتور مصطفي محمود الجديد بالمجمع الطبي للراحل بـ 6 أكتوبر

محافظ الجيزة اللواء
محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد

افتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اليوم الجمعة مسجد الدكتور مصطفى محمود الجديد بالمجمع الطبي للراحل بمدينة السادس من أكتوبر ورافقه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.

وخلال افتتاح المسجد هنأ اللواء أحمد راشد مواطني محافظة الجيزة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك مؤكداً علي ضرورة التراحم والتكافل وتضافر الجهود لخدمة الوطن والمجتمع . 
وأكد محافظ الجيزة أن العالم الراحل الدكتور مصطفى محمود له الكثير من الإنجازات التى مازال يلمسها الكثيرون فى الخدمات الاجتماعية والتنموية وجاءت جمعية مصطفى محمود والتي تعد واحدة من أهم الجمعيات التى عملت فى المجال الخيرى منذ اكثر من ٤٠ عاماً وحرصت على تقديم الخدمات الطبية للمواطنين لتكون باب من أبواب الأعمال الخيرية المستمرة في عطاءها بعد وفاة الدكتور مصطفي محمود رحمه الله.
مشيراً الي انه تم تجهيز المسجد علي أعلي مستوي لاستقبال المصليين بدءا من شهر رمضان المبارك .
وأعرب محافظ الجيزة عن سعادته البالغة لمشاركة المواطنين فرحتهم بافتتاح المسجد مع قرب حلول شهر رمضان الفضيل وهو بيت من بيوت الله تعالى داعيًا المولى عز وجل أن يتقبل من القائمين على بناء المساجد أو إحلالها وتجديدها ويثيبهم خير الجزاء ويجعله فى ميزان حسناتهم. 
وأشاد محافظ الجيزة بالدور الوطني لجمعية الدكتور مصطفى محمود والتي تشارك فى المبادرات القومية مثل مشروع سكن كريم وتعمير المساجد وصرف منح مادية وإطلاق القوافل الطبية ومساعدات المواد الغذائية للأسر الأولي بالرعاية وجميعها اولويات هامة تمس حياة المواطنين وذلك فى إطار حرص الدولة المصرية وعلى رأسها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وكافة أجهزتها على توفير الحياة الكريمة لجميع المواطنين .
وأكد محافظ الجيزة اهتمام الدولة ببناء المساجد وحرصها الدائم على تشييد ودعم دور العبادة للتيسير على المواطنين في إقامة شعائرهم الدينية وإضافة منابر جديدة للتوعية الدينية والتثقيفية. 
وأضاف أن الدولة المصرية شهدت طفرة هائلة في إنشاء المساجد  فضلاً عن أعمال الإحلال والتجديد والصيانة للمساجد القائمة بالفعل وهو ما يعكس جهود وزارة الأوقاف الكبيرة في البناء والتشييد وعمارة المساجد، إضافة إلى نشر صحيح الدين.
وعقب الافتتاح ادي محافظ الجيزة ويرافقه محافظ الوادي الجديد ومرافقيه صلاه الجمعة داخل المسجد والتي كان عنوان خطبتها " شهر رمضان ومكارم الاخلاق ويوم الشهيد" . 
ومن جانبه اشار محافظ الوادي الجديد ان جمعية الدكتور مصطفى محمود تعد من الجمعيات الرائدة في العمل الاهلي والمجتمعي مشيراً انه منذ أيام تم تنظيم قافله طبيه كبيرة بالتعاون مع الجمعية . 
وقد كرمت جمعية الدكتور مصطفى محمود اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد والدكتور السيد مسعد وكيل وزارة الأوقاف وعدداً من المشاركين والمساهمين والاستشارين العاملين علي اقامة المجمع الطبي للراحل مصطفى محمود. 
حضر فعاليات الافتتاح ابراهيم الشهابي نائب المحافظ ومحمد نور السكرتير المساعد والدكتور أحمد الخربوطلي رئيس مجلس إدارة جمعية الدكتور مصطفى محمود والشيخ السيد مسعد وكيل وزارة الاوقاف وايمن عبد الموجود مساعد وزير التضامن الاجتماعي رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والمديريات وكافه القيادات التنفيذية بالمحافظة.

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