حزب المصريين: يوم الشهيد سيبقى ذكرى خالدة تستلهمها الأجيال

قال المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إن يوم الشهيد سيظل خالدا عبر التاريخ، واحتفال مصر في 9 مارس من كل عام بيوم الشهيد، وهو ذكرى استشهاد الفريق عبدالمنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، أثناء تواجده على الجبهة بين أبنائه من أبطال حرب الاستنزاف، رسالة على عدم نسيان أسر الشهداء والمصابين مهما مر عليهم من عقود.

وأضاف "أبو العطا"، في بيان اليوم الجمعة، أن ذكرى يوم الشهيد من الأيام الخالدة في تاريخ هذا الوطن، ففي هذا اليوم يتجدد العزم والإصرار لأبناء القوات المسلحة ونرسل لهم باقة حب ولمسة وفاء من الشعب والمصري للشهداء، وسيرة شهدائنا العطرة ستظل حية أبد الدهر ونموذج يحتذى به، موضحا أن هذا العطاء لم ولن ينتهي والاحتفال بهذا اليوم من كل عام تأكيد بأن القوات المسلحة لم ولن تنسى أبنائها وكذلك الشعب المصري وأن تضحيات هؤلاء الرجال البواسل ستظل خالدة أبد الدهر.

وأوضح رئيس حزب "المصريين"، أن الأجيال الجديدة تستلهم روح الفداء من قصص وبطولات الشهداء التي سطرها التاريخ بحروف من نور، وستظل هذه التضحيات خالدة في صفحات التاريخ، ولم ننس من ضحى بروحه ودمائه الطاهرة من أجل هذا الوطن وهذا اليوم هو أقل تكريم لشهداء الوطن الأبرار، موجها التحية لأبطال القوات المسلحة على دورهم في تحقيق الأمن والأمان والاستقرار للدولة المصرية، وجهودهم في مواجهة الإرهاب.

وأكد أن بطولات وتضحيات أبطال القوات المسلحة ستظل عالقة في أذهان كل المصريين على مر التاريخ، إذا كنا نحتفل بذكرى غالية على قلوبنا وهي يوم الشهيد، والبطولات التي شهدتها مصر في مواجهة الاحتلال، فعلينا أيضا أن نتذكر شهداء وأبطال القوات المسلحة الذي ضحوا بأرواحهم في مواجهة الإرهاب الداخلي، موضحا أنه بفضل جهود وتضحيات القوات المسلحة اقتلعت مصر جذور الإرهاب، وبدأت مرحلة جديدة في كل ربوع مصر من التنمية والبناء في شتى قطاعات الدولة.

واختتم أن هذا اليوم يخلد شهداء مصر الذين ضحوا بأرواحهم فى سبيل رفعة الوطن، فداءً لترابه وحفاظًا على كرامته وأمنه، وتأكيدًا على حبهم له وتضحيتهم من أجله، ويأتي تزامنًا مع إحياء ذكرى الشهيد الفريق عبد المنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق.