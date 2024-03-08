وزير الرياضة يهنئ المنتخبات المصرية بتصدرها بطولة أفريقيا للسلاح

تقدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالتهنئة للدكتور عبد المنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري للسلاح ونائب رئيس الاتحاد الدولي، بفوز منتخبات مصر للناشئين والناشئات بالبطولة الإفريقية، والتي أقيمت داخل مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي، بواقع 65 ميدالية متنوعة.



أعرب أشرف صبحي، عن سعادته بالمستوي الكبير الذي ظهر عليه اللاعبون المصريون خلال منافسات البطولة، مؤكدًا اهتمامه الكبير بالشباب والعمل على تطوير مستواهم ليكونوا نواة تدعم المنتخب الوطني لحصد الميداليات في البطولات الدولية والمنافسة على الميدالية في دورات الألعاب الأولمبية.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، حرص الدولة المصرية على توفير كل الدعم للرياضيين الأبطال في مختلف المجالات وتذليل كل السبل في إطار النهوض بالرياضة المصرية، مشيرًا إلي التطور غير المسبوق الذي تشهده الرياضة المصرية بفضل دعم ورعاية القيادة السياسية ومن خلال منظومة العمل المتكاملة من خلال دعم الوزارة لبرامج الاعداد للمنتخبات.