شعبة البن تعلن انخفاض 15% في الأسعار بعد جهود الدولة لتدبير الدولار

أعلن حسن فوزي رئيس شعبة البن بغرفة القاهرة التجارية عن انخفاض في أسعار البن بنسبة 15 ٪ بقيمة 80 جنيها تقريبا في الكليو.



وقال " فوزي" في تصريحات خاصة إن كيلو البن انخفض من 480 الي 400 جنيها حاليا بسبب تراجع سعر الدولار وتدبيره في البنوك للمستوردين وتسهيل وصول المستندات.



وقال "فوزي" إن هناك متابعة من غرفة القاهرة برئاسة ايمن العشري مع الشعبة لرصد حالة السوق ومتابعتها واعلان اي مستجدات قد تطرا علي الاسعار واسبابها مشيرا الي ان الشعبة في تواصل مستمر مع تجار البن لبحث اي مستجدات.

وتوقع رئيس شعبة البن مزيدا من انخفاض في الاسعار خاصة في حالة استمرار انخفاض سعر الدولار وتوافره وتدبيره في البنوك لافتا الي ان تراجع الاسعار ليس في صالح المستهلك فقط بل والتاجر ايضا الذي من مصلحته انخفاض الاسعار لزيادة مبيعاته

وأكد أن المستهلك أصبح لديه وعي كافي بالاماكن التي يقوم بشراء متطلباته منها من البن.



وابدي رئيس شعبة البن تفاؤله خلال الفترة القادمة بانخفاض الاسعار في ظل جهود الدولة الكبيرة والواضحة لتدبير الدولار واتاحته للمستوردين لزيادة المعروض ومن ثم ضبط السوق