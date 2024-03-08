علق فانوس رمضان .. راعي كنيسة الكاثوليكية بالغردقة يشارك في احتفالات رمضان

بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، قام القمص يؤنس أديب، راعي كنيسة الكاثوليكية بالغردقة، بتعليق فانوس رمضان وزينة الشهر الفضيل على باب الكنيسة، في خطوة تعبيرية عن التضامن والتآخي مع جيرانه المسلمين ومشاركة في فرحة هذه المناسبة الدينية العظيمة.

وفي تصريح للقمص يؤنس أديب، أكد على أهمية تلك الخطوة في تعزيز روح المحبة والتسامح بين مختلف الطوائف الدينية في مصر، مشيراً إلى أن هذه البادرة تأتي ضمن سلسلة من المبادرات التي يقوم بها المسيحيون تجاه جيرانهم المسلمين في فترة الشهر الفضيل.

أضاف القمص يؤنس أديب أن تعليق زينة رمضان وفانوس الشهر الفضيل يأتي في إطار تقاليد الكنيسة التي تحرص على المشاركة الفعّالة في مناسبات الجماعة والتعبير عن التآخي والاحترام المتبادل بين أتباع الديانات المختلفة.

وفي سياق متصل، قام القمص يؤنس أديب بتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي وجميع المواطنين المصريين بحلول شهر رمضان المبارك، داعياً من الله أن يتقبل صيامهم وأن يعم الخير والسلام على البلاد والعباد.

تجدر الإشارة إلى أن القمص يؤنس أديب يعتبر من الشخصيات الدينية المعروفة في الغردقة، حيث يشارك بنشاط في جميع المناسبات الدينية والاجتماعية في المدينة، داعياً دائماً إلى التعايش السلمي والتفاهم بين جميع أبناء الوطن الواحد.

من جانبهم، أبدى عدد من الأهالي والمارة إعجابهم بالمبادرة الطيبة التي قام بها القمص يؤنس أديب، مؤكدين على أهمية التعايش السلمي والاحترام المتبادل بين جميع أفراد المجتمع المصري.

يأتي هذا التصرف في ظل التطورات الإيجابية التي تشهدها مصر في تعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي بين مختلف الطوائف والأديان، في سعي مستمر لبناء مجتمع مترابط يعمل على تعزيز مبادئ السلام والتسامح والمحبة.