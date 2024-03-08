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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول ظهور لـ حازم إمام مع التوأم في نهائي كأس مصر

صدى البلد

شهدت مباراة الاهلي والزمالك بنهائي كأس مصر أول ظهور لحازم إمام مع التوأم.

وتواجد الكابتن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر وإبراهيم حسن مدير المنتخب في مباراة الزمالك و الأهلي ووليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة بنهائي كأس مصر المقام بملعب الاول بارك بالعاصمة السعودية الرياض.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع الزمالك في السابعة والنصف من مساء اليوم الجمعة على ملعب الأول بارك بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية في نهائي كأس مصر موسم 2022-2023.


لعب الأهلي مع الزمالك ثلاثًا وثلاثين مباراة في بطولة كأس مصر عبر تاريخ البطولة، فاز الأهلي ست عشرة مباراة وفاز الزمالك في إحدى عشرة مباراة، وتعادل الفريقان في ست مباريات، أحرز لاعبو الأهلي 58 هدفاً وسكنت شباكه 48 هدفاً.

الأهلي والزمالك التقيا في 233 مباراة في كل البطولات، فاز الأهلي في 102 مباراة وفاز الزمالك في 53 مباراة وتعادل الفريقان في 78 مباراة، أحرز لاعبو الأهلي 353 هدفاً وسكنت شباكه 243 هدفاً.

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