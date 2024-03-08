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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

"تلاتة فار وإصابتين للأبيض"| شوط أول سلبي بين الأهلي والزمالك بنهائي كأس مصر

صدى البلد

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر، وتشير النتيجة إلى التعادل السلبي 0-0 حتى الآن، في المباراة المقامة بينهما على ملعب الأول بارك بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية في نهائي كأس مصر موسم 2022-2023.

وتعرض عبد الله السعيد في الدقيقة الأول لسقوط بسبب اصطدام الكرة في وجهه وتدخل الطاقم الطبي وعالفور عاد للمعلب مرة أخرى.

وفي الدقيقة السادسة سدد عمرو السولية تسديدة قوية إلا أن عواد أنقذها وأخرجها باطراف أصابعه لتخرج ركلة ركنية للنادي الأهلي.

وفي الدقيقة 8 سقط إمام عاشور في منطقة الجزاء وتدخل الفار في ذلك ولم يتم احتساب ركلة جزاء له واستكمل الحكم المباراة.

وفي الدقيقة 12 توغل زيزو من منتصف الملعب حتى منطقة اجزاء الأهلي وسدد تسديدة أرضية ليتصدى لها ببراعة مصطفى شوبير.

وفي الدقيقة 14 سدد عبدالله السعيد تسديد قوية على مرمى الأهلي لكنها خرجت عالية في المدرجات.

وفي الدقيقة 19 تعرض عمر جابر لإصابة في الرأس وتعرض للنزف من الرأس بعد اصطدام حسين الشحات به دون قصد.

وفي الدقيقة 23 سدد عمرو السولية تسديدة قوية رجت بجانب مرمي الزمالك من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 28 حصل مصطفى شلبي على مخالفة بجوار الركنية اليسار لمحمد هاني ونفذها زيزو وشلبي قصيرة وسددها شلبي في جسد حسين الشحات لتصطدم في جسده وترتد في يده وتدخل الفار لفحص امكانية احتساب ركلة جزاء للزمالك ولكن الفار لم يحتسبها.

وفي الدقيقة 37 حصل مصطفى شلبي على كارت اصفر بعد تدخله العنيف على بيرسي تاو في منتصف المرمي.

وفي الدقيقة 39 تعرض زيزو لإصابة بعد تدخل حسين الشحات معهن ولم يحتسب الحكم البرازيلي فاول، ورغم وجود هجمة مهمة للأهلي إلا أن إمام عاشور أخرج الكرة لإصابة زيزو.

وفي الدقيقة 42 سقط محمد عبد المنعم بعد اصطدامه مع حمزة المثلوثي داخل منطقة جزاء الأهلي واستكمل اللعب بدها مباشرة.

وفي الدقيقة 45+6 سقط زيزو بعد تدخل كريم نيدفيد على انكل قدمه، وتدخل الجهاز الطبي للزمالك لإسعافه، وقام شيكابالا بعد سقوطه بإجراء عمليات الإحماء في حالة استبداله للدخول بدلا من زيزو.

وفي الدقيقة 45+8 سدد عبد الله السعيد تسديدة قوية من مخالفة على حدود منطقة جزاء الأهلي ليخرجها الدفاع.

وفي الدقيقة 45+9 سدد مصطفى شلبي تسديدة قوية لينقذها مصطفى شوبير.

واستمرت الدقائق المتبقية من الشوط سجال بين الفريقين في منتصف الملعب دون خطورة على مرمي الفريقين.

وبدأت مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع الزمالك في السابعة والنصف من مساء اليوم الجمعة على ملعب الأول بارك بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية في نهائي كأس مصر موسم 2022-2023.

لعب الأهلي مع الزمالك ثلاثًا وثلاثين مباراة في بطولة كأس مصر عبر تاريخ البطولة، فاز الأهلي ست عشرة مباراة وفاز الزمالك في إحدى عشرة مباراة، وتعادل الفريقان في ست مباريات، أحرز لاعبو الأهلي 58 هدفاً وسكنت شباكه 48 هدفاً.

يذكر أن الأهلي والزمالك التقيا في 233 مباراة في كل البطولات، فاز الأهلي في 102 مباراة وفاز الزمالك في 53 مباراة وتعادل الفريقان في 78 مباراة، أحرز لاعبو الأهلي 353 هدفاً وسكنت شباكه 243 هدفاً.

وكان فريق الأهلي وصل للمباراة النهائية في بطولة كأس مصر بعد الفوز على منتخب السويس في دور الـ32 بهدف أحرزه حسين الشحات، وفي دور الستة عشر فاز على الداخلية بهدفين أحرزهما بيرسي تاو ومحمد مجدي أفشة، وفي دور الثمانية فاز على المصري بهدفين مقابل هدف واحد أحرز هدفي الأهلي علي معلول وأحمد قندوسي، وفي نصف النهائي فاز على إنبي بثلاثة أهداف للاشئ أحرزها علي معلول وأنطوني موديست وإمام عاشور.

فاز الأهلي ببطولة كأس مصر 38 مرة منها مرتان مناصفة مع نادي الزمالك موسمي 1942-1943، 1957-1958، وفاز الزمالك بالبطولة 28 مرة منها مرتان بالمشاركة مع الأهلي، وفاز بها ست مرات كل من الاتحاد السكندري والترسانة، وفاز بها المقاولون العرب ثلاث مرات، وفاز بكأس البطولة مرتين كل من الأوليمبي والإسماعيلي وحرس الحدود وإنبي، وفاز بها مرة واحدة كل من الترام والقناة والمصري.

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