المركزى للتنظيم والإدارة يكشف حقوق ذوى الهمم عند التقدم للوظائف الحكومية

قال الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن السيستم يقوم بترتيب المتقدمين للوظائف الحكومية وفقا لنتائجهم بالامتحان الإلكتروني.

وتابع الشيخ، خلال حواره مع برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الاعلامى مصطفى بكرى، أنه يتم إجراء المقابلات الشفوية للمتقدمين الناجحين بالامتحانات الإلكترونية علانية أمام جميع المتقدمين.

ذوي الهمم

وأشار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة إلى أن ذوي الهمم لهم حقين في رقبته، قائلا:' الأول تكافؤ الفرص، والثاني الحق في ملائمة آلية الامتحان"..

وأضاف الدكتور صالح الشيخ، أنه يتم التعامل في الامتحانات بشفافية كاملة والتواصل يكون من خلال بوابة الوظائف الحكومية.