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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيناريو محفوظ.. رد فعل صادم من نجم الزمالك بعد تتويج الأهلي بكأس مصر

الاهلي
الاهلي

توّج الأهلي ببطولة كأس مصر بعد فوزه على الزمالك بثنائية نظيفة فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، باستاد "الأول بارك" بمدينة الرياض السعودية.

وكتب طارق السيد نجم الزمالك السابق عبر حسابه علي فيسبوك "‏ليست نهاية العالم | سيناريو محفوظ يا زمالك | احنا لعبنا والأهلي كسب | محتاجين مهاجم ووينج".

وسجل إمام عاشور لاعب النادي الأهلي الهدف الأول في مرمى الزمالك بالدقيقة 84 ثم أحرز محمد مجدي أفشة الهدف الثاني في الوقت الضائع  ليحصد الأحمر اللقب.

وتوج الأهلي بلقب كأس مصر للمرة الـ39 في تاريخه والثانية على التوالي بعدما توج بلقب النسخة الماضية على حساب براميدز.

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