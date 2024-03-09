إنتهاء تدريب مشورة تنظيم الأسرة بعد الولادة والإجهاض في صحة الغردقة

اختتمت أمس فعاليات تدريب مشورة تنظيم الأسرة بعد الولادة والإجهاض في صحة الغردقة، بمحافظة البحر الأحمر، بناءً على توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، الذي أكد على ضرورة تعزيز الوعي الصحي للكوادر الطبية وفرق التمريض.

استمر التدريب لمدة يومين بإشراف الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، والدكتور حسام عباس، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة.

وتناول التدريب أهمية استخدام الوسائل المختلفة بعد الولادة والإجهاض، وقام بتقديم الدورة التدريبية كل من د. محمد سالم، استشاري النساء والتوليد بمستشفى أمانة رأس غارب، ود. مروى حمدي محمد، اخصائية صحة انجابية مديرة تنظيم أسرة بالمديرية، بالإضافة إلى م. إيناس أحمد، أخصائية تمريض مشرفة تنظيم أسرة بالمديرية.

حضر التدريب اخصائيون في النساء والتوليد وممرضات في النساء والعمليات وتنظيم الأسرة من مستشفيات محافظة البحر الأحمر.

يأتي هذا التدريب في إطار جهود القيادة السياسية لتعزيز الوعي بالصحة الإنجابية بهدف خفض معدل النمو السكاني في الدولة.