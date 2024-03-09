لسرعة إنهاء طلباتهم.. رئيس مدينة مرسى علم يتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين

تفقد اليوم اللواء حازم خليل رئيس مدينة مرسى علم، العمل فى المركز التكنولوجي للوقوف على مدى رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة والتأكيد على حرص الدولة تطوير الاداء وسرعة انهاء الخدمات .

والتقي خليل عددا من المواطنين طالبي الخدمات حيث استمع الى ارائهم، مؤكدا لهم ان المدينة في عصر تطوير تكنولوجيا المعلومات تعمل على خلق جهاز إداري جديد وشفاف يحسن معاملة المواطنين ورفع مستوى الأداء لجميع الخدمات الجماهيرية .

فى سياق آخر التقي اللواء حازم خليل رئيس مدينة مرسى علم اليوم مع حسناء أحمد ابراهيم وكيل الوزارة مدير مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة البحر الأحمر وذلك لاستعراض الخدمات المقدمة للمواطنين بمدينة مرسى علم.

واطلع خليل على أهم الموضوعات التي تهم المواطنين ووجه بالتعاون والحرص على حل اي من المعوقات التي تواجههم.

وأشار خليل إلي أن الدولة تعمل على قدم وساق وتبذل جهودا غير مسبوقة للنهوض بجميع القطاعات الحكومية والخدمية والتنفيذية.

يأتى ذلك فى إطار وتوجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر بالاهتمام بالمواطنين وتخفيف الأعباء عنهم بجميع مدن المحافظة.