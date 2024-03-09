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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

اللهم ارحمه برحمتك.. والد سعد لمجرد ينعى الفنان الراحل عبده الشريف

البشير عبده - عبده
البشير عبده - عبده الشريف

حرص الفنان البشير عبده -والد الفنان سعد لمجرد- على نعي الفنان المغربي عبده الشريف، الذي وافته المنية صباح أمس الجمعة 8 مارس. 

ونشر البشير عبده، صورة له مع الراحل عبده الشريف عبر حسابه على تطبيق إنستجرام، وكتب: «لا حول ولا قوة الا بالله،،، لله ما أعطى ولله ما أخد ،،،خبر وفاة المطرب عبده  الشريف نزل علينا كالصاعقة المفجعة،، اللهم ارحمه برحمتك الواسعة وأسكنه فسيح جناتك إنك على كل شيء قدير وارزق اهله وذويه الصبر والسلوان.. إنا لله وانا اليه راجعون». 

منشور البشير عبده

وفاة عبده الشريف 

توفى المطرب المغربي عبده الشريف داخل أحد المستشفيات الخاصة بمدينة الدار البيضاء، بعد تعرضه صباح أمس لأزمة قلبية حادة.

 

عبده الشريف

وكان من القرر أن يحيي المطرب الراحل عبده الشريف، مساء الجمعة، حفلا فنيا كبيرا بمناسبة اليوم العالمي للمرأة بمسرح سينما ميغاراما بالعاصمة الاقتصادية، بعد فترة غياب.

عبده الشريف هو ابن شقيق عبد الوهاب أكومي أحد رواد المدرسة الكلاسيكية للموسيقى العربية، وتلميذ محمود السعدي العضو المؤسس للظاهرة الموسيقية الشعبية خلال سنوات السبعينات، الفرقتين الموسيقيتين “ناس الغيوان وجيل جلالة”.

وفي عام 1999 تمكن عبده الشريف من الغناء في دار الأوبرا المصرية أمام عدد كبير من الجمهور ، حيث لقب ب"العندليب الجديد"، إشارة إلى “العندليب الأسمر»”عبد الحليم حافظ.

وأشتهر المطرب عبده الشريف بتقديم أعمال طربية وإعادة إحياء أغاني خالدة للجيل القديم، أبرزها أعمال عبد الحليم حافظ وأم كثلوم وغيرهم.

 

عبده الشريف البشير عبده سعد لمجرد وفاة عبده الشريف المطرب المغربي عبده الشريف المغرب

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