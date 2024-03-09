صبري فواز: مفيش حاجة اسمها سينما نظيفة | فيديو

أعرب الفنان صبري فواز عن إعجابه بعدد من الأفلام التي شاهدها خلال الفترة الماضية، أبرزهم فيلم فوي فوي فوي، ورحلة 404، والحريفة.

وتحدث صبري فواز، عن الأزمات التي واجهت فيلم منى زكي الاخير مع الرقابة، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان على قناة صدى البلد، قائلاً: “احنا كل يوم هيبقى في مشاكل مع الرقابة أو الإنتاج، وهذا الأمر وارد طول الوقت، أنا مش شايفها مأساة ضخمة، ولكنها مناغشات حتى الوصول لصيغة مرضية لكل الأطراف”.

وتحدث صبري فواز معتبرا عبارة السينما النظيفة، قائلاً: "مفيش حاجة اسمها سينما نظيفة.. دي جملها قالها واحد حاسس أنه عايز ينضف".



وشارك فواز مؤخرا ضمن لجنة تحكيم الدورة الـ25 من مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة.



وأشار الفنان صبري فواز، إلى أهمية المشاركة في المهرجانات الدولية، لافتا إلى أن الأهمية تكمن في الاطلاع على الثقافات الأخرى والتقارب والنظر إلى ما يقدمه الآخرون في عالم الفن والثقافة.