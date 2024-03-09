أوقاف القليوبية تنهى استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك

استعدت مديرية الأوقاف بالقليوبية لاستقبال شهر رمضان المبارك بتنظيم ملتقيات الفكر، وحملات النظافة بالمساجد، والدروس من الأئمة والواعظات.

وقال الشيخ صفوت أبوالسعود، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، إن المديرية أنهت جميع الاستعدادات الخاصة باستقبال الشهر الكريم، من خلال وضع أنوار على المساجد وعمل ندوات ثقافية ودينية ومحاضرات بالمساجد وجميع المؤسسات والهيئات وفرق الأمن ومراكز الشباب والسجون.

واشار إلى أنه سيتم الاستعانة بكبار المشايخ والأساتذة من علماء الأزهر الشريف والمفكرين لإلقاء المحاضرات في ملتقى فكري واحد على مستوى محافظة القليوبية مع التنسيق بين الأزهر والأوقاف لعمل ندوات دينية لتوعية الشباب، وتوزيع المساعدات المالية للمحتاجين بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن وحسب الاحتياجات الفعلية.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف أن المديرية تواصل فعاليات حملة النظافة الكبرى بالمساجد والتي تستمر حتى بداية الشهر الكريم في إطار الجاهزية الكاملة للمساجد لتكون في استقبال ضيوف الرحمن في الصلاة والقيام والتهجد كما تم الإعداد للخطة الدعوية الشاملة والدروس والندوات والملتقيات المقرر انعقادها خلال الشهر الكريم تحت شعار خدمة بيوت الله شرف.

وأوضح أن المديرية انتهت من الإعداد لملتقى الفكر الرمضاني هذا العام الذي يعقد يوميا ويشمل جميع أيام شهر رمضان المبارك عقب صلاة التراويح بمسجد ناصر بمدينة بنها في محافظة القليوبية، ويحاضر فيه نخبة من كبار العلماء بالأزهر الشريف ووزارة الأوقاف بالإضافة إلى إمام وخطيب من مديرية أوقاف القليوبية حيث يتضمن اليوم درس عقب صلاة العصر وكذلك ملتقى السهرة عقب صلاتي العشاء والتراويح.

وتابع أن الدروس التي سيتضمنها الملتقى خلال الشهر الكريم منها أركان الإيمان والصوم وأثره في السلوك وآداب المساجد وأهم الأحكام الفقهية المتعلقة بالصيام وفروض الكفايات وفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وانتصارات العاشر من رمضان والإعجاز البياني في القرآن الكريم والصدق في القول والعمل وفضائل الصيام ومكانة الصحابة رضي الله عنهم وجبر الخواطر ودروس من يوم بدر وحقوق الوالدين وغيرها من الدروس الكثيرة التي يتضمنها الملتقى طوال أيام الشهر الكريم.