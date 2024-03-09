الاهتمام بالصادرات السمكية.. ورشة عمل بمعهد الاقتصاد الزراعي

نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي ورشه عمل بعنوان "الثروة السمكية في مصر بين الواقع والمأمول" حيث تقع مصر على البحرين الأبيض المتوسط والاحمر، ويوجد بها العديد من البحيرات مثل المنزلة والبرلس وادكو ومريوط والبردويل وقارون والريان وناصر والمرة والتمساح، وكذلك نهر النيل وفروعه في جميع المحافظات، أي ان المياه تتنوع ما بين المياه المالحة والمياه العذبة والتي تتيح انتاج أنواع مختلفة من الأسماك المرغوبة عالمياً.

يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في الاهتمام بالثروة الحيوانية وخاصة تنميه الثروة السمكية كأحد روافد الأمن الغذائي للمواطنين من البروتين وتنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة بضرورة الاهتمام بالإنتاج السمكي وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير فرص العمل ودراسة التحديات التي تواجه الإنتاج والتصدير، وتحت رعاية د عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.



وقال د عبدالوكيل أبوطالب القائم بأعمال وكيل المعهد أن الورشة تناولت عرض لدور الدولة في الاهتمام بهذا القطاع وإنشاء العديد من مشاريع المزارع السمكية مثل مزرعة قناة السويس، ومزرعة بركه غليون، ومزرعة شرق التفريعة وهي مزارع متكاملة تنتج الاعلاف وبها مفرخات سمكية لإنتاج الزريعة وبها مصانع لتصنيع الأسماك، كما تناولت الورشة مناقشه أهم التحديات التي تواجه بحيرة ناصر لتحقيق الإنتاجية المثلى بها. وقد خلصت لبعض التوصيات ومنها:



- توفير العلائق والرعاية البيطرية للمزارع السمكية.



- النظر في رسوم التراخيص التي تمنح لمراكب الصيد والصيادين، لتشجيع الصيادين علي زيادة الإنتاج السمكي، ويكون ذلك تحت اشراف الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.



- التوسع في انشاء المفرخات السمكية لزيادة إنتاج الزريعة السمكية وهو الاتجاه الحالي للجهات المعنية بالثروة السمكية في مصر بالإضافة إلى زيادة الرقابة على هذه المفرخات.



- التغلب على التحديات التي تواجه بحيرة ناصر حيث أنها من أكبر المسطحات المائية العذبة والتي يمكنها ان تساهم بسد جزء كبير من الثروة السمكية في مصر.

- الاهتمام بالصادرات السمكية ولاسيما الأنواع الممتازة مثل اسماك الدنيس والقاروص والوقار.

- العمل على استكمال المشروعات القومية للإسماك مثل قناة السويس وبركة غليون وشرق التفريعة وتطوير وتحديث البحيرات المصرية.

وفي سياق متصل نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي دورة تدريبية أخرى بعنوان ''أساليب وإعداد البيانات الإحصائية" بالوحدة البحثية التابعة للمعهد بمحافظة المنوفية، وذلك ضمن الأنشطة الإرشادية والتدريبية التي قام بها المعهد خلال الفترة 3- 7 مارس 2024، وذلك لرفع وتنمية مهارات أعضاء الهيئة البحثية ومعاونيهم والعاملين بوحدات المعهد على مستوى الجمهورية، وتركزت محاضرات الدورة على تعريف علم الإحصاء وطرق جمع وإعداد البيانات والعينات وانواعها، وكيفية استخدام الحاسب الآلي واستخدام برنامج اكسيل في عرض البيانات.