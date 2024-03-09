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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصر والإمارات تنفذان سادس إسقاط جوي للمساعدات الإنسانية في غزة

مصر والإمارات
مصر والإمارات

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، عن تنفيذ عملية الإسقاط السادسة للمساعدات الإنسانية والإغاثية بواسطة طائرات القوات الجوية للإمارات ومصر، على شمال قطاع غزة للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين جراء الحرب ولمساعدتهم على تجاوز الظروف الصعبة التي يمرون بها.

وحسب صحيفة “البيان” الإماراتية، قام بتنفيذ عملية الإسقاط السادسة طواقم مشتركة من كلا البلدين، عبر طائرات حملت على متنها 62 طناً من المساعدات الغذائية والطبية على شمال غزة، وبذلك يصل إجمالي المساعدات التي تم إسقاطها منذ انطلاق عملية "طيور الخير" 293 طناً من المساعدات الإنسانية و الإغاثية.

وتأتي عملية "طيور الخير " ضمن إطار "عملية الفارس الشهم / 3" والتي انطلقت في نوفمبر الماضي بناء على أوامر الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وبلغ إجمالي أعداد الطائرات المرسلة ضمن الجسر الجوي لعملية الفارس الشهم/ 3،  180 طائرة وسفينتين للنقل البحري بإجمالي حمولة بلغت  16149 طناً من المساعدات الإنسانية والإغاثية.

وزارة الدفاع الإماراتية طائرات القوات الجوية للإمارات ومصر مصر غزة طيور الخير الرئيس الإماراتي

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