مصر والإمارات تنفذان سادس إسقاط جوي للمساعدات الإنسانية في غزة

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، عن تنفيذ عملية الإسقاط السادسة للمساعدات الإنسانية والإغاثية بواسطة طائرات القوات الجوية للإمارات ومصر، على شمال قطاع غزة للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين جراء الحرب ولمساعدتهم على تجاوز الظروف الصعبة التي يمرون بها.

وحسب صحيفة “البيان” الإماراتية، قام بتنفيذ عملية الإسقاط السادسة طواقم مشتركة من كلا البلدين، عبر طائرات حملت على متنها 62 طناً من المساعدات الغذائية والطبية على شمال غزة، وبذلك يصل إجمالي المساعدات التي تم إسقاطها منذ انطلاق عملية "طيور الخير" 293 طناً من المساعدات الإنسانية و الإغاثية.

وتأتي عملية "طيور الخير " ضمن إطار "عملية الفارس الشهم / 3" والتي انطلقت في نوفمبر الماضي بناء على أوامر الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وبلغ إجمالي أعداد الطائرات المرسلة ضمن الجسر الجوي لعملية الفارس الشهم/ 3، 180 طائرة وسفينتين للنقل البحري بإجمالي حمولة بلغت 16149 طناً من المساعدات الإنسانية والإغاثية.