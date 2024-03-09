وزير الرياضة يشهد انطلاق بطولة الجمهورية الأولى للناشئين لـ اللياقة التنافسية Egyfit..صور

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، انطلاق فعاليات بطولة الجمهورية الأولي للناشئين لـ اللياقة التنافسية، والتي ينظمها الاتحاد المصري لرياضات الشارع واللياقة التنافسية، وذلك بملاعب الخماسي الحديث باستاد القاهرة الدولي، بحضور الدكتور محمود عبد العزيز، مدير عام الاتحادات النوعية بوزارة الشباب والرياضة.

يأتي ذلك ضمن مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، (الرياضة أسلوب حياة)، لنشر رياضة الممارسة والارتقاء بالمستوى البدني والذهني بين أفراد المجتمع المصري.

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على إن الوزارة مستمرة في سياستها بالاهتمام بالصحة العامة للشباب، لبناء أجساد صحية من خلال التشجيع على ممارسة الرياضة، وتنظيم البطولات الدولية، والتي تهدف إلى دعم السياحة الرياضية.

وقال وزير الشباب والرياضة أن تنظيم المهرجان جاء بعد النجاح الذي تحقق في النسختين الأولي والثانية والتي تم تنظيمها في العاصمة الإدارية عامي 2021 و2022، معربا عن سعادته بالنشاط المكثف والملحوظ للاتحاد المصري لرياضات الشارع واللياقة، والذي أحدث طفرة في رياضة الممارسة، ويظهر ذلك في الإقبال الكبير من الشباب على المشاركة في الفعاليات التي ينظمها على مستوى الاحتراف والهواة، لنشر مراكز التدريب لنشر ثقافة الممارسة.

وتابع، أن بطولة الجمهورية الأولي للناشئين للياقة التنافسية Egyfit، تأتي للاهتمام بصحة الأطفال منذ الصغر، ومساعدتهم على الاهتمام بصحتهم الجسدية، والابتعاد عن العادات إلى تضر بها، مؤكدًا أن تلك البطولة هي بمثابة خطوة جديدة في سلسلة من الفاعليات التي تحتضنها الوزارة للاهتمام بالأطفال وصحتهم.

فيما قال إسلام قرطام، رئيس الاتحاد المصري لرياضات الشارع واللياقة، إن الاتحاد يعمل بكل جهده على جعل ممارسة الرياضة عادة يومية في حياة الشباب والفتيات في مصر، وذلك لبناء أجساد صحية سليمة.

وأضاف، أن وزير الشباب والرياضة هو الداعم الأول للاتحاد، والذي يأتي في إطار الدعم المتواصل الذي يوليه الوزير للشباب والرياضة المصرية.

وتابع أن الشباب المصري يحتاج لمن يساعده على إظهار طاقته وخروجها للنور بشكل صحي وسليم، ومثل هذه الألعاب البسيطة تساعد على ذلك وتوجه الشباب المصري إلى الطريق الصحيح بدلا من انزلاقهم في اهتمامات أخرى تضر بهم وبالمجتمع.