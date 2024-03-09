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برلمان

المؤتمر: الاحتفال بيوم الشهيد يجسد الفخر والاعتزاز بمن ضحى لأجل وطننا الغالي

اللواء دكتور رضا
اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر

قال اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية إن الاحتفال بيوم الشهيد يجسد الفخر والاعتزاز بشهداء وطننا الغالي والتأكيد على أن مصر لا تنسى أبنائها المخلصين الذين ضحوا من أجلها، وضربوا ببطولاتهم أسمى معانى الفداء والتضحية كما أنه يؤكد اعتزاز الدولة المصرية بأبنائها الذين ضحوا بأرواحهم للحفاظ على الوطن.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر فى بيان صحفى له إلي أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ 39 للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد عكست تقدير القيادة السياسية ومؤسسات الدولة لتضحيات رجالها التي ستظل علامة مضيئة في التاريخ المصري ورسالة دعم لأسر الشهداء بأن الدولة المصرية لم ولن تتخلى عن دعمهم وأنهم سيظلون دائما في قلب وعقل الوطن موجها التحية لأرواحهم الطاهرة الزكية التي فاضت إلى خالقها كي يعيش الوطن سالما منعما.

وأكد فرحات أن رسائل الرئيس السيسي عن الأوضاع الإقليمية كانت حاسمة وواضحة بأن مصر لن ولم تتخلى عن أشقائها مهما كانت حجم التضحيات، لافتا إلى أن الرئيس وجه رسائل للعالم أجمع بأن الدولة المصرية لن تتخلى عن القضية الفلسطينية ولم تغلق معبر رفح ولن تسمح بالتهجير القسري للأشقاء وستبقي الداعم الأول للقضية الفلسطينية العادلة.

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر كلمة الرئيس السيسي اليوم عن الأوضاع الإقتصادية جاءت قوية ومهمة للداخل والخارج، وحملت رسائل لطمأنة المصريين على الوضع الاقتصادي بعد قرارات البنك المركزي الأخيرة التي من شأنها تصحيح مسار الاقتصادي المصري لافتاً إلى أن تأكيدات الرئيس السيسي بأن الدولة المصرية بحاجة للوقت لتصبح من أفضل الدول عالميا  رسائل قوية من قائد حقيقي يعمل بجد من أجل نهضة الوطن وسيتوقف التاريخ طويلا أمام معجزة كبرى حققها المصريون، خلال السنوات الماضية بفضل القيادة الحكيمة من قبل الرئيس السيسي .

وأوضح فرحات: مصر اختارت يوم التاسع من مارس من كل عام ليكون يوما للشهيد منذ عام 1969بالتزامن مع إحياء ذكرى الشهيد الفريق عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، اعتزازا بشهداء هذا الوطن مشيرا إلى أن  الرئيس السيسي لا يفوت مناسبة إلا و يؤكد أن  الأمن و الأمان الذي نشاهده الآن تحقق بفضل الله ثم شهداء الوطن الغاليين.

ووجه نائب رئيس حزب المؤتمر التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي،واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد مشيرا إلى أن ابطال القوات المسلحة المصرية والشرطة، الذين قدموا وما زالوا يقدمون تضحيات هي نماذج مضيئة نستلهم منها روح التضحية والفداء والوفاء.

الفداء التضحية كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الشهيد مؤسسات الدولة

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