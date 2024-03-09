برلماني يزف بشرى سارة للعاملين السابقين بإحدى شركات كربونات الصوديوم

أعلن النائب أحمد مهني، نائب رئيس حزب الحرية المصرى والأمين العام للحزب وعضو مجلس النواب، عن موافقة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بأحقية العاملين السابقين بشركة سولفاى لكربونات الصوديوم من الاستفادة بالزيادات المُقرّرة وفقاً لأحكام القانون رقم 25 لسنة 2020 بشأن زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة بعد قيامها باستيفاء كافة المستندات المطلوبة، والاطلاع على الأحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن.

وأوضح "مهني" أنه جاء ذلك بناء على طلب الإحاطة الذى تم التقدّم به، بشأن حرمان أصحاب المعاشات من العاملين السابقين بشركة سولفاى لكربونات الصوديوم من الاستفادة بالزيادات المُقرّرة وفقًا لأحكام القانون رقم 25 لسنة 2020 بشأن زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة.