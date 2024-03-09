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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسميا مصر تحصل على حق تنظيم دورة الألعاب الأفريقية 2027

صدى البلد

أعلن مجلس وزراء الشباب والرياضة والثقافة الأفارقة منح مصر رسميًا حق تنظيم دورة الألعاب الإفريقية 2027 وذلك للمرة الثانية في تاريخها بعد استضافة نسخة 1991.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم السبت على هامش دورة الألعاب الإفريقية المقامة في غانا بحضور كل من اللواء أحمد ناصر، ممثلا عن وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، والدكتور عماد البناني، أمين عام اتحادية الكونفدراليات الرياضية الأفريقية «الأوكسا» والسفير أيمن الدسوقي سفير مصر بغانا وندى مشعل المدير التنفيذي للأوكسا.

وتعد دورة الألعاب الافريقية أكبر الملتقيات الرياضة في إفريقيا وتقام كل أربع سنوات تحت إشراف رابطة اللجان الأولمبية الوطنية في إفريقيا.

وكان لمصر الأسبقية فى طلب تنظيم دورة إقليمية يشترك فيها شباب أفريقيا باسم الدورة الأفريقية ، وقد وافقت اللجنة الأولمبية الدولية على طلب مصر، على أن تقام الدورة عام 1927- بمدينة الإسكندرية.

وقد شيدت مصر إستاد الإسكندرية الرياضي خصيصا لهذه الدورة وقطعت شوطا طويلا فى الأعداد والتنظيم ، ولكن الدول المستعمرة عرقلت جهود قيام الدورة ، حتى لا يجتمع شباب أفريقيا فى بلد واحد.

وبعد مرور 25 عاما قرر مؤتمر الدول الأفريقية الذي عقد فى (الكونغو – برازافيل) فى يناير 1962 ، إقامة لدورة الأفريقية الأولى عام 1965 بمدينة برازافيل.

يذكر أن اللجنة المنظمة لدورة برازافيل استعانت بالخبرات المصرية فى تنظيم وادارة هذه الدورة مما كان له الأثر الفعال فى نجاحها. ، وقد اشترك في هذه الدورة عدد 28 دولة أفريقية وقد بلغ عدد اللاعبين 2500 لاعب.

كانت مصر أول دولة أفريقية تفوز بدورة الألعاب الأفريقية . وتتضمن دورة الألعاب الافريقية 31 لعبة وهي : ألعاب القوى - كرة الريشة - البيسبول- كرة السلة - الملاكمة - التجديف - شطرنج - سباق الدراجات - غوص - الفروسية- مبارزة بالسيف - كرة القدم - كرة اليد - هوكي- الجودو- الكاراتيه- كرة الشبكة – السباحة- تنس الطاولة- تايكواندو- التنس- كرة الطائرة- رفع الاثقال- مصارعة- الجمباز- التراثليون- الكياك بوكس- الاسكواش- سوفتبول- سباق الدراجات الجبلي- البلياردو.

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