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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لبنان.. استشهاد 5 في غارة إسرائيلية على منزل بالجنوب

أرشيفية
أرشيفية

أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام السبت، بوقوع 5 ضحايا وجرح 9 آخرين في قصف إسرائيلي على منزل في حي العين وسط خربة سلم.

وقالت إن 4 من الضحايا هم من عائلة واحدة نزحت من بلدة بليدا في جنوب لبنان.

وذكرت الوكالة أن المقاتلات الإسرائيلية أطلقت صاروخين من نوع جو - أرض في اتجاه المنزل، مما أدى إلى سقوط الأب وزوجته الحامل وولديهما وشخص آخر، وعملت فرق الإسعاف والاغاثة على انتشال جثامينهم ونقلها الى مستشفى حكومي.

وأدت الغارة إلى وقوع أكثر من 9 جرحى من سكان المنازل المحيطة بالمنزل المستهدف. وتسببت الغارة بتدمير البيت بشكل كامل وبخسائر فادحة بعشرات المنازل المحيطة.

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