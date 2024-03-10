جيرونا يستعيد وصافة الليجا من برشلونة بعد فوزه على أوساسونا 2-0

استعاد فريق جيرونا وصافة جدول الدوري الإسباني لكرة القدم، بعد فوزه، على ضيفه أوساسونا بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة 28 من عمر الليجا.

سجل هدفي جيرونا لاعبه بورتو في الدقيقة 13، وسافيو أوليفيرا في الدقيقة ٨٦.

ورفع الفوز رصيد جيرونا إلى ٦٢ نقطة ليستعيد المركز الثاني في جدول الدوري الإسباني من برشلونة الذي تراجع للمركز الثالث برصيد ٦١ نقطة، فيما توقف رصيد أوساسونا عند ٣٦ نقطة في المركز العاشر.

ويتصدر ريال مدريد ترتيب الليجا الإسبانية حاليا برصيد ٦٦ نقطة، وسيلتقي مساء اليوم الأحد، مع ضيفه فريق سيلتا فيجو.