روسيا تتهم أوكرانيا بقصف دونيتسك وإصابة أطفال

أفادت سلطات جمهورية دونيتسك، الأحد، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 38 مرة خلال اليوم الماضي، وأطلقت 130 مقذوفا من عيارات مختلفة، أسفرت عن عدة إصابات بين الأطفال، وفقًا لوكالة “ريا نوفوستي”.

وجاء في بيان ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا على "تيليغرام"، أنه "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت البعثة 38 واقعة قصف من قبل القوات الأوكرانية.. 10 على محور دونيتسك، و27 على محور غورلوفكا، وواقعة قصف واحدة على محور ياسينوفاتسكايا".

وأشار البيان كذلك إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 130 مقذوفا مختلفة العيارات.