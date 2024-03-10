أيمن يونس: أؤيد قرار استبعاد محمد صلاح عن معسكر المنتخب القادم

كشف أيمن يونس نجم الكرة المصرية السابق، عن رأيه في انضمام محمد صلاح قائد المنتخب الوطني ولاعب ليفربول الإنجليزي لمعسكر شهر مارس الجاري.

وقال"يونس" في تصريحات برنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق، عبر فضائية "TeN": "أؤيد قرار استبعاد محمد صلاح من معسكر المنتخب القادم، نظرا لحاجة اللاعب لفترة راحة وإعادة استشفاء من جديد".

وأضاف: "أتمنى مشاركة محمد صلاح في لقاء ليفربول ومانشستر سيتي وأن يظهر بمستوى طيب ويسجل أهداف".

وواصل: "محمد صلاح أحد أهرامات مصر ولا بد من الحفاظ عليه وتوفير مناخ جيد للاعب حتى يستطيع تقديم أفضل أداء له مع المنتخب الوطني خلال الفترة القادمة".



واختتم:"إبراهيم حسن مدير المنتخب الشخص الوحيد المسموح له بالتواصل مع محمد صلاح، ولا يوجد مانع من سفر إلى إنجلترا وعقد جلسة مع اللاعب في ظل عدم التواصل معه خلال الفترة الماضية".

والجدير بالذكر، أن اتحاد الكرة المصري تلقى خلال الفترة الماضية، خطابا من ليفربول، يطلب فيه إعفاء مهاجمه وقائد المنتخب محمد صلاح من التواجد في معسكر الفراعنة المقبل في فترة التوقف الدولي في شهر مارس الجاري.

وكان حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، قد أعلن في وقت سابق، استدعاء 7 لاعبين محترفين لمعسكر شهر مارس على رأسهم محمد صلاح، وذلك استعدادا لخوض الدورة الودية المقرر إقامتها في الإمارات حلال الفترة من من 22 إلى 26 مارس الجاري بمشاركة نيوزيلندا وتونس وكرواتيا.