تجهيزات استثنائية لمساجد البحر الأحمر استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك

في الساعات الأخيرة المقبلة، نستعد لاستقبال شهر رمضان المبارك، وتتجه مساجد محافظة البحر الأحمر نحو استعدادات استثنائية لتهيئة أجواء خاصة بالشهر الفضيل، وفقًا لتوجيهات وزارة الأوقاف.

وتشهد هذه الاستعدادات جهودًا مبذولة من قبل الشيخ هاني السباعي، وكيل وزارة الأوقاف، وفرق العمل المخصصة لذلك.

وبادرت مديرية الأوقاف بالبحر الأحمر بإطلاق حملات شاملة لتنظيف وتجهيز جميع المساجد على امتداد المحافظة، حيث تم تنظيف السجاد وتزيين المساجد بالأنوار والزينة، بهدف استقبال المصلين ببهجة وسرور، خاصة في هذا الشهر الفضيل الذي يشهد إقبالًا كبيرًا على الصلوات الجماعية والاعتكافات.

تتضمن الاستعدادات الدعوية إقامة دروس العصر بعد صلاة العصر مباشرة، بالإضافة إلى الملتقى الفكري للواعظات، حيث يتم مناقشة موضوعات هامة ترتبط بالشهر الكريم وقيمه وآدابه.

تجدر الإشارة إلى أن مساجد البحر الأحمر شهدت أعمال صيانة وتطوير شاملة، ومن بينها مسجد الدهار الكبير، والذي يُعتبر من أكبر المساجد في مدينة الغردقة، حيث تم التركيز على تجديد البنية التحتية وتحسين المرافق لضمان أفضل تجربة للمصلين.

في سياق متصل، أجرى الشيخ هاني السباعي جولات ميدانية شملت عددًا من المساجد لمتابعة سير العمل وضمان استعدادها بشكل لائق لاستقبال الزوار والمصلين خلال الشهر الفضيل، مؤكدًا أهمية خدمة بيوت الله وتوفير البيئة المناسبة لتأدية العبادة بيسر وسهولة.

بهذه الجهود الجبارة والاستعدادات الشاملة، ينطلق شهر رمضان المبارك في مساجد البحر الأحمر بأجواء مليئة بالرحمة والبركة، مستعدة لاستقبال أعداد كبيرة من المصلين والمعتكفين، ومؤملًا أن يكون شهر خير وبركة على الجميع.