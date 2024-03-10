علق الإعلامي أحمد شوبير على تتويج الأهلي بكأس مصر، عبر برنامجه “مع شوبير”.

وقال شوبير: ''أفشة نقل الكأس من ميت عقبة إلى الجزيرة''، مؤكداً الدور الذي قام به كهربا وإمام عاشور خلال المباراة.

وأضاف أن الزمالك أدى مباراة رائعة، لكنه كان غير موفق في الفوز، منوهاً إلى امتداد اللقاءات الفترة القادمة في السوبر.

وكشف خالد جاد الله، نجم الأهلي السابق، أن المارد الأحمر كان يستطيع الفوز على الزمالك بأكثر من هدفين في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأول، الجمعة، على استاد الأول بارك بالعاصمة الرياض في المملكة العربية السعودية، بنهائي كأس مصر.

وقال «جاد الله»، في تصريحات برنامج «البريمو» مع الإعلامي محمد فاروق، عبر فضائية «TeN»: «الأهلي كان قادرًا على الفوز بأكثر من هدفين على الزمالك، خاصة في الشوط الثاني من اللقاء».

وأضاف: «كان الأفضل للزمالك البدء بمحمود عبد الرازق شيكابالا في التشكيل الأساسي للقمة، خاصة أنه يمر بحالة فنية جيدة مؤخرا».

وتابع: «إمام عاشور ظهر بشكل جيد في لقاء القمة، ولكن كنت أفضل حصول محمد مجدي أفشة على جائزة رجل المباراة، وذلك بسبب تأثيره الإيجابي بعد دخوله كبديل بصناعة الهدف الأول وتسجيل الهدف الثاني».

واختتم: «مهمة حسام حسن، المدير الفني للمنتخب، صعبة للغاية، خاصة بعد المستوى الذي ظهر به لاعبو الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر».