فتح باب التقديم برياض الأطفال بالمدارس الرسمية الدولية IPS حتى 31 مارس

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن فتح باب التقدم للمستوى الأول (FS1) بمرحلة رياض الأطفال بكافة فروع المدارس الرسمية الدولية (IPS) للعام الدراسي 2024 / 2025 .

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : إن باب التقدم للمستوى الأول (FS1) بمرحلة رياض الأطفال بكافة فروع المدارس الرسمية الدولية (IPS) للعام الدراسي 2024 / 2025 ، سيظل متاحا اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 10 مارس 2024 وحتى يوم الأحد الموافق 31 مارس 2024.

خطوات التقديم في فروع المدارس الرسمية الدولية (IPS)

لدخول على شروط الالتحاق (Instructions) عن طريق QR Code الخاص بها.

الدخول علي لينك التقديم (Register Now)من QR code الخاص بالتقديم.

ملء البيانات المطلوبة.

وكان قد أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن المدارس الرسمية الدولية تقدم أيضا نموذجًا تعليميًا دوليًا يعتمد على مناهج مصممة بأحدث الاتجاهات فى العالم، مشيرا إلى أنها حققت نجاحات كبيرة فى ظل الإقبال الشديد عليا ، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف التوسع في أعدادها خلال الفترة المقبلة.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن المدارس الرسمية الدولية تأتي في إطار المساعي التي تبذلها الوزارة لتقديم خدمة تعليمية دولية بمصروفات أقل .

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى أن الوزارة تستهدف التوسع فى أعداد هذه المدارس خلال المرحلة المقبلة، والعمل على توفير كافة الإمكانات اللازمة لهذه النوعية من التعليم، وإعداد الفصول بالشكل المناسب، بالإضافة إلى التركيز على كفاءة المعلمين واتباعهم الطرق الحديثة للتدريس.